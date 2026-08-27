Вот кто столкнется с ограничениями на получение грин-карт в США: 3 категории, подверженные риску

Уже с сентября для соискателей грин-карт в США произойдут некоторые изменения –. Госдеп опубликовал визовый бюллетень, что определяет порядок рассмотрения заявок на визы и грин-карты. При этом придется учитывать отдельные правила USCIS.

Сентябрь – это последний месяц 2026 финансового года. Почему Госдеп уже предупредил, что в отдельных категориях до 30 сентября могут ввести дополнительные ограничения. Это касается случаев, когда будут исчерпаны годовые лимиты на выдачу иммиграционных виз, пишет Newsweek.

Что нужно знать о визовом бюллетене?

В визовом бюллетене есть две основные таблицы: таблица дат окончательных действий определяет, когда может быть выдан номер иммиграционной визы; тем временем таблица дат подачи документов позволяет некоторым заявителям начать этот процесс раньше.

И тем, кто меняет статус через Службу гражданства и иммиграции США, нужно ориентироваться именно на такую таблицу, которую USCIS определит до сентября.

Одной из самых благоприятных семейных категорий по-прежнему остается F2A – она касается супругов и детей законных постоянных жителей США.

В сентябре для большинства стран окончательной датой будет 22 сентября. В таблице дат подачи F2A остается актуальной для всех стран. Впрочем, те, кто хочет изменить свой статус в США, смогут воспользоваться соответствующей таблицей только после разрешения от USCIS.

Вот что еще есть даты окончательных действий для семейных категорий в сентябре:

F1 – 22 января 2020 года для большинства стран;

F2B – 22 августа 2019 года;

F3 – 22 октября 2014 года;

F4 – 22 октября 2011 года

Между тем для Филиппин, Индии и Мексики в ряде категорий установлены отдельные даты – из-за высокого спроса они могут быть более ранними.

А вот в категории EB-1, что охватывает приоритетных работников, для большинства стран визы будут оставаться доступными без ограничений по дате. Для Китая окончательная дата установлена на 1 июля 2023 года, а для Индии – на 15 октября 2022 года.

Категория EB-2 остается открытой для большинства стран. А вот для следующей категории, EB-3, охватывающей большинство квалифицированных работников и специалистов, установлены следующие даты:

1 сентября 2024 года – большинство стран и Мексика;

1 января 2022 года – Китай;

1 января 2014 года – Индия;

1 августа 2023 года – Филиппины.

В категории EB-5 без квот для большинства стран визы остаются доступными.

Для каких категорий вводятся новые ограничения?

В Госдепартаменте предупредили о возможных изменениях до конца финансового года – крайние сроки для категорий EB-2 и безрезервной EB-5 могут быть сдвинуты назад. Если годовые лимиты на визы будут исчерпаны, эти категории временно могут стать недоступными.

В последние месяцы уже пришлось переносить даты в ряде семейных и рабочих категорий. Произошло это из-за сокращения выдачи виз гражданам некоторых стран в связи с административными мерами. Если спрос будет расти, в ведомстве не исключают новых изменений.

Перед подачей документов заявителям рекомендуется проверить сентябрьский визовый бюллетень Госдепартамента, а также таблицу USCIS. Особенно внимательно следить за возможными изменениями следует тем, кто подает заявления по категориям EB-1 India, EB-2 или безрезервной EB-5.