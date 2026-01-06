Сокровища подо льдом и заброшенная ядерная база: факты о Гренландии, на которую посягнул Трамп

Гренландия в последнее время на слуху из-за скандальных заявлений Дональда Трампа о его "планах" на этот остров. Однако это автономная учредительная страна в составе Королевства Дания.

Мало кто знает, что Гренландия – самый большой остров в мире, если не учитывать континенты. Площадь этой страны составляет более 2,1 миллиона квадратных километров, однако 80% ее территории покрыты ледниковым щитом. Об этом пишет 24 Канал.

Смотрите также Увидеть северное сияние: когда и в какие страны следует ехать за невероятным зрелищем

Условия жизни в Гренландии: почему страну-ледник называют "зеленой"

Хотя Гренландия формально принадлежит Королевству Дании, она имеет свое правительство и большую автономию в управлении.

Несмотря на свой размер, Гренландия является одной из наименее густозаселенных территорий в мире. Там проживает всего около 57 тысяч человек.

Гренландия на карте:

Название "Гренландия" переводится как "зеленая земля". По легенде, так ее назвал викинг Эрик Рыжий, чтобы заманить больше поселенцев. Считается, что реальный климат тогда был значительно холоднее. Но существует версия, что во время его заселения погода могла быть теплее, и южная часть Гренландии могла иметь зеленые луга.

Однако самое интересное, что Гренландия когда-то действительно была "зеленой". Примерно 2,5 миллиона лет назад там были густые леса, реки и озера.

Теперь, из-за сурового климата, там нет лесов. Деревья, которые там растут, основном импортированы и не достигают больших размеров. Хотя правительство регулярно проводит эксперименты по созданию небольших зеленых зон.

Также между населенными пунктами Гренландии нет автомобильных дорог. Путешествовать можно только самолетом, кораблем, на снегоходах или собачьих упряжках.

Что известно о претензиях США к Гренландии?

В первые дни января 2026 года Дональд Трамп снова привлек внимание мирового сообщества своими резкими заявлениями о Гренландии. Президент США отметил, что Соединенным Штатам "очень нужна" Гренландия из соображений национальной безопасности, особенно учитывая ее стратегическое расположение в Арктике и якобы значительное присутствие российских и китайских военных кораблей в регионе.

Смотрите также Неоднозначный намек на аннексию: жена советника Трампа выложила карту Гренландии с флагом США

Он подчеркнул, что остров необходим для обороны США, и не отверг идеи расширения американского контроля над этой территорией. В то же время американский президент и члены его администрации не исключили даже возможность военного вмешательства, намекая, что США могут использовать любые необходимые средства для достижения своих целей.

Эти заявления вызвали острую международную реакцию:

Правительство Дании назвало комментарии "абсолютно нелепыми" и подчеркнуло, что США не имеют права аннексировать Гренландию.

Премьер-министры Дании и Гренландии призвали Трампа прекратить давление и угрозы относительно контроля над островом.

Руководители стран Балтии, а также лидеры Финляндии и Швеции выступили с поддержкой Дании и Гренландии, отмечая, что решение о будущем острова должны принимать сами гренландцы и датчане.

Премьер Норвегии отметил, что слова Трампа могут свидетельствовать о планах США захватить Гренландию, и подчеркнул, что это должно решать только Королевство Дания вместе с Гренландией.

В частности, лидеры Дании и Гренландии, а также несколько европейских союзников выразили серьезную обеспокоенность тем, что такие заявления могут подорвать доверие в рамках НАТО и вызвать геополитическую напряженность.

Что известно о столице Гренландии

Город Нуук, который также является самым большим городом страны. Он расположен на юго-западном побережье острова, в 240 километрах к югу от Северного полярного круга.

Сокровища Гренландии покрыты ледниковым щитом

Гренландия богата природными ресурсами, такими как: нефть, газ и редкие металлы.

Также, по данным ученых, под ледниковым щитом Гренландии есть остатки древнего леса. Этот лес существовал более миллиона лет назад, прежде чем территорию покрыл лед.

Кроме этого, подо льдом есть и огромные подледниковые озера. Они остаются жидкими благодаря давлению льда и геотермальному теплу. Некоторые из них не видели света миллионы лет.

Также интересно, что в период Холодной войны США разместили на Гренландии секретную базу "Camp Century". Она была спрятана под ледником и имела ядерные установки. Впоследствии ее покинули, но таяние льда может раскрыть ее остатки.

К слову, из-за изменения климата гренландский ледниковый щит сейчас тает с большой скоростью. Этот процесс значительно влияет на уровень мирового океана.



Северное сияние в Гренландии / Unsplash

6 общих фактов о Гренландии

Большинство жителей Гренландии – это коренной народ инуиты , который живет там уже тысячелетиями.

, который живет там уже тысячелетиями. Единственный официальный язык в Гренландии – калааллисут . Это эскимосско-алеутский язык, на котором говорят около 57 000 человек.

. Это эскимосско-алеутский язык, на котором говорят около 57 000 человек. Традиционная кухня страны базируется на продуктах, которые доступны в холодном климате. Местные жители потребляют рыбу, тюленей, китов и оленей.

В Гренландии очень длинные полярные дни и ночи. На севере летом солнце может не заходить несколько месяцев, а зимой – совсем не восходить.

Это одна из лучших стран для наблюдения за северным сиянием , особенно в зимний период.

, особенно в зимний период. Дома в Гренландии строят на специальных сваях, чтобы избежать таяния мерзлоты под ними. Если основание почвы начнет таять, то это может привести к обвалу зданий.

Аеропорт, залізничний вокзал, гамірна міська площа чи морське узбережжя – де б ви не опинилися, з додатком для переказу коштів TransferGo кожен може матеріально підтримати своїх рідних та близьких у будь-якій точці планети. Вам знадобиться лише телефон та інтернет-з'єднання.