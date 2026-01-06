Скарби під льодом і покинута ядерна база: цікаві факти про Гренландію, на яку зазіхнув Трамп

Гренландія останнім часом на слуху через скандальні заяви Дональда Трампа про його "плани" на цей острів. Проте це автономна установча країна в складі Королівства Данія.

Мало хто знає, що Гренландія – найбільший острів у світі, якщо не враховувати континенти. Площа цієї країни становить аж понад 2,1 мільйона квадратних кілометрів, однак 80% її території вкриті льодовиковим щитом. Про це пише 24 Канал.

Умови життя у Гренландії: чому країну-льодовик називають "зеленою"

Хоч Гренландія формально належить Королівству Данії, вона має свій уряд і велику автономію в управлінні.

Попри свій розмір, Гренландія є однією з найменш густозаселених територій у світі. Там проживає всього близько 57 тисяч людей.

Гренландія на карті:

Назва "Гренландія" перекладається як "зелена земля". За легендою, так її назвав вікінг Ерік Рудий, щоб заманити більше поселенців. Вважається, що реальний клімат тоді був значно холодніший. Але існує версія, що під час його заселення погода могла бути теплішою, і південна частина Гренландії могла мати зелені луки.

Однак найцікавіше, що Гренландія колись справді була "зеленою". Приблизно 2,5 мільйона років тому там були густі ліси, ріки та озера.

Тепер, через суворий клімат, там немає лісів. Дерева, які там ростуть, здебільшого імпортовані й не досягають великих розмірів. Хоч уряд регулярно проводить експерименти зі створення невеликих зелених зон.

Також між населеними пунктами Гренландії немає автомобільних доріг. Подорожувати можна лише літаком, кораблем, на снігоходах або собачих упряжках.

Що відомо про претензії США до Гренландії?

У перші дні січня 2026 року Дональд Трамп знову привернув увагу світової спільноти своїми різкими заявами про Гренландію. Президент США наголосив, що Сполученим Штатам "дуже потрібна" Гренландія з міркувань національної безпеки, особливо з огляду на її стратегічне розташування в Арктиці та нібито значну присутність російських і китайських військових кораблів у регіоні.

Він підкреслив, що острів необхідний для оборони США, і не відкинув ідеї розширення американського контролю над цією територією. Водночас американський президент і члени його адміністрації не виключили навіть можливість військового втручання, натякаючи, що США можуть використовувати будь-які необхідні засоби для досягнення своїх цілей.

Ці заяви викликали гостру міжнародну реакцію:

Уряд Данії назвав коментарі "абсолютно безглуздими" і підкреслив, що США не мають права анексувати Гренландію.

Прем'єр-міністри Данії та Гренландії закликали Трампа припинити тиск і погрози щодо контролю над островом.

Очільники країн Балтії, а також лідери Фінляндії та Швеції виступили з підтримкою Данії та Гренландії, наголошуючи, що рішення щодо майбутнього острова мають приймати самі гренландці та данці.

Прем'єр Норвегії зазначив, що слова Трампа можуть свідчити про плани США захопити Гренландію, і підкреслив, що це має вирішувати лише Королівство Данія разом із Гренландією.

Зокрема, лідери Данії та Гренландії, а також кілька європейських союзників висловили серйозне занепокоєння тим, що такі заяви можуть підірвати довіру у рамках НАТО і спричинити геополітичну напругу.

Що відомо про столицю Гренландії

Місто Нуук, яке також є найбільшим містом країни. Воно розташоване на південно-західному узбережжі острова, за 240 кілометрів на південь від Північного полярного кола.

Скарби Гренландії вкриті льодовитим щитом

Гренландія багата на природні ресурси, такими як: нафта, газ та рідкісні метали.

Також, за даними науковців, під льодовиковим щитом Гренландії є залишки давнього лісу. Цей ліс існував понад мільйон років тому, перш ніж територію вкрив лід.

Крім цього, під льодом є і величезні підльодовикові озера. Вони залишаються рідкими завдяки тиску льоду та геотермальному теплу. Деякі з них не бачили світла мільйони років.

Також цікаво, що у період Холодної війни США розмістили на Гренландії секретну базу Camp Century. Вона була схована під льодовиком і мала ядерні установки. Згодом її покинули, але танення льоду може розкрити її залишки.

До слова, через зміну клімату гренландський льодовиковий щит наразі тане з великою швидкістю. Цей процес значно впливає на рівень світового океану.



Північне сяйво у Гренландії / Unsplash

6 загальних фактів про Гренландію

Більшість жителів Гренландії – це корінний народ інуїти , який живе там уже тисячоліттями.

, який живе там уже тисячоліттями. Єдине офіційна мова у Гренландії – калааллісут . Це ескімосько-алеутська мова, якою розмовляють близько 57 000 людей.

. Це ескімосько-алеутська мова, якою розмовляють близько 57 000 людей. Традиційна кухня країни базується на продуктах, які доступні у холодному кліматі. Місцеві жителі споживають рибу, тюленів, китів та оленів.

У Гренландії дуже довгі полярні дні та ночі. На півночі влітку сонце може не заходити кілька місяців, а взимку – зовсім не сходити.

Це одна з найкращих країн для спостереження за північним сяйвом , особливо в зимовий період.

, особливо в зимовий період. Будинки у Гренландії будують на спеціальних палях, щоб уникнути танення мерзлоти під ними. Якщо основа ґрунту почне танути, то це може спричинити обвал будівель.

