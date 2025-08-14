Аляска – это самый большой и самый северный штат США, и именно там на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже должны встретиться Трамп и Путин 15 августа.

Аляска стала 49-м штатом, присоединившимся к США, и неофициально его называют "последней границей", или "Страной полуночного солнца", сообщает 24 Канал.

История земли тянется в тысячелетия – ведь еще более 15 000 лет назад первые люди начали пересекать Берингов пролив и попали в самую западную точку Аляски.

Сколько людей живет на Аляске?

Свое название Аляска получила от алеутов – коренных жителей Алеутских островов. И на их языке Аляска означает "большая земля". Сейчас около 24% населения Аляски составляют коренные жители.

Несмотря на то, что штат все еще остается одним из наименее населенных в стране, в 1970-е годы на Аляску переехало немало новых жителей, которых привлекла работа в нефтяной промышленности. Население Аляски составляет 733 391 человека.

К слову, около 40% всего населения штата проживает в городе Акноридж.

Когда Аляска принадлежала Российской империи?

Колонизация Аляски Российской империей, по мнению некоторых исследователей, началась еще в 17 веке; но первое постоянное поселение было основано в 1784 году. Впрочем, колонизация оказалась не слишком успешной – территорию было трудно защитить и освоить в достижимом будущем, и поэтому ее решили продать.

в 1866 году приняли порог суммы – не менее 5 миллионов долларов золотом. А уже в следующем году Российская империя продала Аляску США за 7,2 миллиона долларов.

Какой климат на Аляске?



На Аляске необычная погода / Фото Pexels

Самый северный штат США может похвастаться суровой погодой: в южных и прибрежных регионах средняя летняя температура составляет 4 – 15 градусов. А вот зимние температуры колеблются от -18 до -35 градусов.

К тому же в течение некоторых недель зимой на крайнем севере Аляски солнце вообще не восходит, а летом несколько недель может не заходить круглосуточно.

