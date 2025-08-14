Аляска – це найбільший та найбільш північний штат США, і саме там на військовій базі Ельмендорф-Річардсон в Анкориджі мають зустрітися Трамп та Путін 15 серпня.

Аляска стала 49-м штатом, що приєднався до США, і неофіційно його називають "останнім кордоном", або ж "Країною опівнічного сонця", повідомляє 24 Канал.

Історія землі тягнеться у тисячоліття – адже ще понад 15 000 років тому перші люди почали перетинати Берингову протоку та потрапили до найзахіднішої точки Аляски.

Скільки людей живе на Алясці?

Свою назву Аляска отримала від алеутів – корінних жителів Алеутських островів. І їхньою мовою Аляска означає "велика земля". Зараз близько 24% населення Аляски складають корінні жителі.

Попри те, що штат все ще залишається одним з найменш населених у країні, в 1970-ті роки до Аляски переїхало чимало нових жителів, яких залучила робота у нафтовій промисловості. Населення Аляски складає 733 391 людину.

До слова, близько 40% усього населення штату проживає у місті Акноридж.

Коли Аляска належала Російській імперії?

Колонізація Аляски Російською імперією, на думку деяких дослідників, почалася ще у 17 столітті; але перше постійне поселення було засноване у 1784 році. Втім, колонізація виявилася не надто успішною – територію було важко захистити та освоїти у досяжному майбутньому, і тому її вирішили продати.

1866 року ухвалили поріг суми – не менше 5 мільйонів доларів золотом. А вже наступного року Російська імперія продала Аляску США за 7,2 мільйона доларів.

На Алясці незвична погода / Фото Pexels

Найпівнічніший штат США може похвалитися суворою погодою: у південних та прибережних регіонах середня літня температура становить 4 – 15 градусів. А ось зимові температури коливаються від -18 до -35 градусів.

До того ж протягом деяких тижнів взимку на крайній півночі Аляски сонце взагалі не сходить, а влітку кілька тижнів може не заходити цілодобово.

