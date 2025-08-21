Анна Старушкевич – оперная певица, режиссер, общественная деятельница, которая живет в Великобритании и представляет украинскую культуру на международных площадках. В 2024 году Анна сняла фильм "Магура", посвященный всем украинским мужчинам, женщинам и детям, пропавшим без вести в войне.

В этом августе Анна привозит в Украину мировую премьеру оперы "Пенелопа. Семь способов ждать". Произведение отражает современное общество сквозь призму женских историй Пенелоп(ы). 24 Канал пообщался с Анной о премьере, а также – об украинской культуре, борьбе с российской пропагандой, реальном отношении иностранцев к войне в Украине и жизни в Великобритании.

Иностранцы искренне поддерживают Украину и желают нам победы

В прошлый раз, когда мы с вами общались, вы анонсировали фильм "Магура", посвященный теме пропавших без вести, в котором визуализировали победу Украины. Сейчас премьеры состоялись в Украине и мире. Расскажите, пожалуйста, как это было? И как иностранцы реагировали на такую важную и трогательную историю?

"Магура" длится всего лишь 12 минут. Это – не мало и не много, этого времени как раз достаточно, чтобы сделать эмоциональный хук и зацепить людей, особенно иностранцев. Украинцев, конечно, также. Но с "Магурой" мы стараемся работать особенно на иностранную аудиторию, чтобы продолжать говорить об Украине.

Мы всегда стараемся заходить через музыку. В частности, с нашими проектами от Music Will Save The World. Задевать людей эмоционально. Подсвечивать социально важную тематику (с "Магурой" – это пропавшие без вести люди). Собирать средства на важные вещи, например, на помощь поисковой группе "Плацдарм", чтобы уже как-то практично помогать. Поэтому мы работаем в формате панельных дискуссий и в формате концертов. Когда иностранцы видят "Магуру", их это действительно очень трогает.

Среди иностранцев есть эмоциональность в сторону Украины. Конечно, не без своих нюансов, поскольку полномасштабная война продолжается уже более трех лет. Однако иностранцы очень поддерживают Украину. И когда мы заходим к ним в эту тему музыкой, визуальными вещами, вырисованной сценой будущего, где Украина победила, это очень задевает. Иностранцы искренне желают нам победы в этой войне.

Фильм "Магура" визуализирует победу Украины: смотрите видео

История украинской девушки, которая ждет отца, – навсегда вплетена в мировую музыкальную литературу

В августе вы презентуете в Украине оперу "Пенелопа. Семь способов ждать". Расскажите, пожалуйста, как возникла идея, и к чему готовиться зрителям? Как история связана с войной в Украине? И когда и где украинцы смогут увидеть премьеру?

В Ивано-Франковской областной филармонии состоится мировая премьера уже теперь полной прооркестрованной версии нового произведения. Сейчас мы больше называем его как оперный песенный цикл "Пенелопа. Семь способов ожидания". Идея возникла во время пандемии COVID-19.

С композитором Кристиной Аракелян мы познакомились много лет назад на конкурсе композиторов. Я была одной из вокалисток, которые исполняли новые произведения молодых композиторов, а их оценивали жюри. В частности, "Пенелопу" Кристины Аракелян, которая и одержала победу.

Долгое время мы переписывались, однако не сотрудничали. Однажды я просматривала свой старый репертуар и увидела снова "Пенелопу". Перепев ее, я поняла, что масштаб этой песни намного больше. Для конкурса заданием было написать песню для лютни (такой старинный инструмент, похож на гитару) и для голоса. Однако "Пенелопа" несла в себе гораздо более мощную энергетику.

Тогда я импульсивно позвонила Кристине. На тот момент мы не были близкими коллегами, а сейчас дружим. Я сказала, что очень рада иметь "Пенелопу", которую Кристина посвятила мне, в своем репертуаре. И я сказала, что чувствую настолько большую энергетику произведения, что стоит развить песню и создать оперу. Либертистка, которую мы привлекли к процессу, помогла нам найти исключительный путь. В результате мы написали оперу не только о Пенелопе (жене Одиссея). Либертистка посоветовала сделать семь разных историй о разных "Пенелопах": из разных времен, разных эпох, разных исторических моментов.

Песенный цикл мы открываем историей о Пенелопе – жене Одиссея, а потом переносимся в разные эпохи. Например, в Англию XVI века при дворе Елизаветы I. Также мы рассказываем историю суфражисток с начала ХХ века, как они боролись за женские права.

Есть в цикле и новейшая история об Украине: написание оперы происходило во время полномасштабного вторжения России. В сети опубликовали видео со скроллом экрана. Девушка (я не знаю ее имени) показала, сколько сообщений она отправила своему отцу, однако ответа не было. Впоследствии выяснилось, что ее отец погиб в первый день полномасштабного вторжения.

На тот момент девушка не знала об этом, она писала папе сотни сообщений. В частности, рассказывала о бытовых деталях. Например: "У нас светит солнце. Надеюсь, у вас также светит солнце"; "Я хотела выгулять собаку, но мама сказала, что это – опасно"; "Мы хотели сегодня уехать из города, но поезда снова отменили". Далее следует сообщение: "Звонил твой командир, сказал, что ты был храбрым. А я не хочу, чтобы ты был храбрым, я хочу, чтобы ты был здесь".

Я перевела все сообщения, отправила их либертистке, и эта часть создана из полных цитат из этих переписок, только на английском языке. Для меня это – очень важно. История украинской девушки никогда не будет забытой, она навсегда вплетена в мировую музыкальную литературу. Я не знаю, кто эта девушка. Я не хочу нарушать ее приватность. Однако, если когда-то она узнает об этом музыкальном произведении, я надеюсь, что она не будет против.

"Пенелопа" увековечивает историю украинской девушки и ее отца-воина: смотрите видео

Где в мире вы уже презентовали оперу? Какой была реакция иностранцев?

Сейчас Пенелопу презентовали только один раз – в фортепианной версии в 2022 году в Лондоне. Тогда четко рассказывалось об украинской части, почему ее вообще создали. В то время это была еще очень горячая тема: полномасштабное вторжение России только началось, и люди очень реагировали на эту историю.

Реакция на наши истории не слишком изменилась и до 2025 года. Просто в мире добавилось еще больше тяжелых моментов, страданий человеческих, внимание иностранцев рассеивается.

В оркестровую версию добавлены две части. Одна – внутри сознания мастерицы игры в шахматы. Другая – когда лаборантка ожидает результат анализов своей пациентки, чтобы узнать, есть ли у нее онкологическое заболевание. С добавлением этих частей произведение приобрело другую форму, наполнилось. Поэтому в Украине состоится именно мировая премьера финального варианта этой оперы.

Вы поддерживаете организацию "Плацдарм", которая занимается поиском тел погибших защитников и защитниц. Расскажите, пожалуйста, об этом сотрудничестве.

Я тесно общаюсь с поисковой группой "Плацдарм" и склоняю свою голову перед ними как перед людьми. Имела честь познакомиться с руководителем Алексеем Юковым и пообщаться лично. Это – особенный человек, с особой энергетикой. Он на миллион процентов предан этому делу, даже на духовном уровне.

Это сотрудничество продолжается. Каждый раз, когда проходят показы "Магуры", мы собираем средства для "Плацдарма". Буквально в прошлом месяце передали снова.

Сейчас я работаю над организацией панельной дискуссии на более широком уровне, в Лондоне. Ранее такие дискуссии уже состоялись в Кембридже и Львове.

"Магура" рассказывает миру о войне в Украине / Фото Даши Тендитной

В Королевскую оперу возвращают путинистку Нетребко, но есть протесты

Во Львов на премьеру "Магуры" с вами приезжал немецкий оперный певец Филипп Матман, который помогает Украине. Расскажите, пожалуйста, как, по вашему мнению, европейские деятели искусства реагируют на войну в Украине? Изменилось ли их отношение к трагедии за эти более 3 лет?

Филипп Матман до сих пор с большим пылом поддерживает Украину. Полномасштабное вторжение стало для него триггером начать политическую карьеру. В Германии он – очень активный член партии "Зеленых". Уровень его поддержки только растет.

В целом деятели искусства также поддерживают Украину, однако есть нюансы. Например, в Королевской опере в Великобритании возвращают на сцену Анну Нетребко, которая является абсолютно пропутинской марионеткой и даже рупором Кремля. Это подтверждено многими действиями, многими публикациями и даже ее довольно близкими отношениями с Владимиром Путиным.

В Королевской опере сменился директор, он, несмотря на протесты, спокойно возвращает путинистку Нетребко. Однако большинство деятелей искусства против этого. Даже такой очень известный журналист в классической музыке Норман Лебрехт на своей платформе (с миллионом читателей) откровенно высказывается против возвращения Нетребко и ей подобных.

Фокус от Украины отошел, но украинцы постоянно напоминают о войне

Какое в целом сейчас отношение к теме войны в Украине в Великобритании? О чем говорят местные медиа?

Скажу откровенно: британские медиа пишут об Украине не так часто. Особенно после того, как обострилась ситуация между Сектором Газа и Израилем. Там очень сложное отношение среди британцев к этой теме. Фокус от Украины отошел.

Мы, украинцы, которые живем в Европе, постоянно напоминаем о войне через различные мероприятия, в частности, художественные, марши, протесты. Однако медиа – не такие насыщенные Украиной, как нам бы хотелось. Хотя, конечно, когда происходят какие-то такие ключевые вещи, например общение Трампа с Путиным (оно является абсолютно недопустимым, на мой взгляд, Путина должны полностью изолировать), пробиваются в медиа. Жаль, что это не постоянно на первых полосах.

В Великобритании просто сказали бы, что люди не выдерживают постоянной трагедии. Украинцы же показывают, что можно выдержать и жить в этом.

Как вы оцениваете влияние российской пропаганды в Великобритании? В частности, в художественной среде? Уменьшился ли ее уровень за последние годы?

Российская пропаганда свое делает. Она – не слишком уменьшилась в Великобритании. Есть британцы, в целом европейцы, которые стали более сознательными, однако им нужно разжевывать, как эта пропаганда проникает в их мысли через искусство. Я демонстративно выходила из зала, когда исполняли произведения российского композитора. Это был мой стейтмент, что я не буду присутствовать при исполнении этого произведения. Тогда у людей возникают вопросы: "Почему она так сделала?". И можно объяснить.

К сожалению, российская культура остается популярной в Европе. Я решила, что моя цель – показывать украинское. Делать нашу культуру более присутствующей.

Британцы переплетаются с украинцами

Как по вашему мнению: британцы сейчас знают об украинцах – гораздо больше, чем до 24 февраля 2022 года? Как вы в целом оцениваете украинскую культурную дипломатию в Великобритании?

Британцы сейчас гораздо больше знают об Украине. Даже потому, что многие украинцы живут в Великобритании. Британцы просто переплетаются с украинцами. Многие украинцы живут при британцах, ведь от государства идет помощь. Минимум 6 месяцев украинцы могут жить в домах британцев, а когда становятся на ноги, в дальнейшем двигаются самостоятельно. И через такое близкое общение британцы узнают об украинцах, нашей культуре, гораздо больше.

Украинская культурная дипломатия в Великобритании – присутствует (включая меня). Есть много различных групп. Есть благотворительные организации, которые реализуют различные проекты. Всего достаточно.

Нам также важно не перенасытить. Не делать мероприятия ради мероприятий, нужны интересные наполненные события. У меня есть проект "Музыка на помощь", где я заманиваю иностранцев на концерт классической музыки, но в паузах между произведениями рассказываю короткие факты из истории Украины. Кроме того, последние произведения – всегда украинские. Это сделано, чтобы иностранцы услышали, что украинская музыка слушается и воспринимается на уровне с шедеврами мировой музыки.

И после события люди говорят:

"А мы не знали, что первую в мире Конституцию написали в Украине!";

"А мы не знали, что опера "Мадам Баттерфляй" провалилась у Пуччини, и ее спасла Соломия Крушельницкая".

Я также рассказываю о Голодоморе, о Шевченко, зачитываю на английском "Завещание", вспоминаю о Владимире Великом, Ярославе Мудром, Анне Киевской, которая стала бабушкой всех королей. Конечно, я не расскажу всю историю Украины за концерт. Однако зерно любопытства посажу.

Есть ли в крупных городах сформированные украинские комьюнити? Куда беженцы могут обратиться к своим, пообщаться, провести какое-то культурное событие?

Комьюнити украинские есть, и не только в крупных городах. Украинцы сами между собой это организуют, но и британцы также приобщаются. В Кембридже, например, поляки очень вовлечены в это. Есть женщина по имени Агнешка, которая очень помогает украинцам. Поляки достукиваются до украинцев, рассказывают, как им могут помочь. Сеть поддержки украинцев существует.

Великобритания – это мир

Как чувствуется жить в Великобритании, откуда пошло так много мифов, легенд, сказок, историй? Есть ли там какая-то особая энергия? Или искусство подарило нам чрезмерную романтизацию Туманного Альбиона?

На самом деле я никогда не планировала жить в Великобритании. Я приехала на учебу на два года. Потом меня приняли на другой курс обучения, потом на еще один, и еще. Жизнь закрутилась. Так я осталась на достаточно много лет.

Великобритания мне очень импонирует. Когда я сравниваю жизнь в Украине и жизнь в Великобритании, Украина всегда для меня будет, как мама, эти корни, эта связь только обостряется, когда я представляю украинцев. А Великобритания для меня – приемная мама. Она мне очень комфортна, мы понимаем друг друга, мне нравится менталитет, я очень люблю британское чувство юмора. Но как для себя я чувствую: я уже не являюсь среднестатистической украинкой в плане менталитета. Хотя здесь, конечно, я обобщаю, ведь каждый человек уникален и имеет свой микроменталитет.

Но в целом украинский менталитет у меня уже немного разбавлен британским. Однако очевидно на 100% британского менталитета у меня тоже не будет. В Украине меня иногда называют слишком деликатной, в Великобритании – слишком прямолинейной. Но я на этом не зацикливаюсь. Каждый человек имеет свой характер.

Жить в Великобритании для меня – интересно. Страна имеет совсем другую историю. Я даже здесь не буду сравнивать. История Украины – очень насыщенная, очень драматическая. Украина выживала, боролась, наш корень украинства – в генах настолько сильно. Мы его не потеряли сквозь века. Это украинство во мне будет идти со мной всю жизнь, я чувствую его энергию, его силу. А британская история – во многом история колонизаторов. Она вобрала в себя другие культуры. Мне нравится это многообразие, ощущение того, что ты – часть мира. Британия – уже давно не империя, но до сих пор считает себя Великой. Это присутствует здесь дальше.

Когда я возвращаюсь в Великобританию, еще в аэропорту появляется ощущение: мне здесь комфортно, как-то так приятно, ведь вокруг меня разные люди, разные культуры, целый мир. Мне нравится чувствовать себя человеком мира с украинским стержнем.

Больше всего я знакома собственно с британцами. Это – очень интересные, очень сдержанные, очень глубоко толерантные люди. Все, что мне нравится, естественно становится частью моего сознания. Однако все наслаивается на украинский фундамент. Такой вот микс.

А в целом Британия действительно имеет много мифов, легенд. Однако пока я не могу сказать, что там чувствуется британский стержень. Королевство их собирает, но и здесь есть свои нюансы, не все согласны, чтобы это было. А в основном: Британия – это мир.