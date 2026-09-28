"Правительство поступило недобросовестно": в Великобритании местные жители возмущены изменениями для украинцев

Из-за новых изменений в системе помощи украинским беженцам в Великобритании часть людей может в скором времени остаться без крова. Ведь британцы, принимавшие у себя людей в рамках программы "Homes for Ukraine", уже не уверены, что будут продолжать это делать и в дальнейшем.

В Великобритании уже несколько лет действует программа "Homes for Ukraine" – в соответствии с ней британцы могут размещать у себя дома украинских беженцев и получать за это компенсацию от государства. Впрочем, вскоре ее сократят более чем в три раза, и это приведет к тому, что часть людей лишится жилья, и это приведет к тому, что часть людей лишится жилья, пишет The Guardian.

Какими будут новые условия программы?

Программа "Homes for Ukraine" начала действовать еще в феврале 2022 года, и благодаря ей приют получили примерно 182 тысячи из 234 000 украинцев, выехавших в Великобританию. Общий объем финансирования программы превысил 1,81 миллиарда фунтов стерлингов.

Однако недавно британское правительство решило существенно сократить финансирование программы: с 1 января 2027 года выплаты семьям, принимающим украинцев, уменьшатся на 70% – с 350 до 100 фунтов стерлингов в месяц – с 350 до 100 фунтов стерлингов в месяц.

Также сократят и выплаты местным органам власти, которые покрывают расходы на реализацию программы: ранее на каждого прибывшего выделяли по 5,9 тысячи фунтов, а теперь помощь сократится до 3,3 тысячи.

Как на изменения реагируют британцы?

Немало украинцев, которых приняли британцы, уже выражают беспокойство из-за согласованных изменений, но недовольны также и спонсоры. Среди них – житель Гринвича, являющийся спонсором с мая 2022 года. Он открыто выразил сомнение в том, что будет и дальше принимать беженцев.

В течение нескольких месяцев после того, как я стал спонсором, я потерял работу. И хотя я и не участвовал в этой программе в качестве волонтера ради денег, эти выплаты стали для меня настоящим спасательным кругом. Я искренне переживаю за последствия этого изменения для украинцев в Великобритании,

– заявил он.

Владелец недвижимости из Кардиффа также раскритиковал правительство и назвал решение ""дешевым трюком"".

Мы поступили добросовестно – открыли свои дома для тех, кто в этом нуждался. Эти люди также добросовестно планировали жизнь в Великобритании. А правительство поступило очень недобросовестно, решив таким образом вернуть деньги у людей, которые не в состоянии этому противостоять,

– рассказал мужчина.

Правительство Великобритании предлагает в качестве одного из вариантов для британских спонсоров смену статуса на официального арендодателя. Таким образом, с украинцев будут взимать полную арендную плату. Но для многих украинцев, которые только что прибыли в страну и не успели выучить язык и адаптироваться, такой переход может оказаться непосильным.

А вот в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства до сих пор заявляют, что поддержка Украины остается приоритетом. Но утверждают, что для стабильности программы изменения необходимы.