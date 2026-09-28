У Британії вже кілька років діє програма Homes for Ukraine – згідно з нею британці можуть поселити в себе вдома українських біженців та отримувати за це компенсацію від держави. Втім, скоро її скоротять у понад три рази, і це призведе до того, що частина людей втратить дім, пише The Guardian.

Якими будуть нові умови програми?

Програма Homes for Ukraine почала діяти ще у лютому 2022 року, і через неї прихисток отримали приблизно 182 тисяча з 234 000 українців, що виїхали до Великої Британії. А загальне фінансування схеми перевищило 1,81 мільярда фунтів стерлінгів.

Але британський уряд вирішив нещодавно суттєво скоротити фінансування програми: з 1 січня 2027 року виплати для сімей, що приймають українців, зменшаться на 70% – з 350 до 100 фунтів стерлінгів щомісяця.

Також уріжуть і внески для місцевих органів влади, що покривають витрати не реалізацію програми: раніше на кожного прибулого видавали по 5,9 тисячі фунтів, а зараз допомога скоротиться до 3,3 тисячі.

Як на зміни реагують британці?

Чимало українців, яких прийняли британці, вже висловлюють занепокоєння через погоджені зміни, але невдоволені також і спонсори. Серед них і мешканець Гринвіча, що є спонсором з травня 2022 року. Він відкрито висловив сумнів у тому, що й надалі прийматиме біженців.

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Протягом кількох місяців після того, як став спонсором, я втратив роботу. І хоч я й не брав участі в цій схемі волонтером заради грошей, ці виплати стали справжнім рятівним колом. Я щиро хвилююся за наслідки цієї зміни для українців у Великій Британії,

– заявив він.

Власник нерухомості з Кардіффа також розкритикував уряд та назвав рішення "дешевим трюком".

Ми вчинили добросовісно – відчинили свої домівки для тих, хто цього потребував. Ці люди також добросовісно планували життя у Великій Британії. А уряд повівся дуже недобросовісно, вирішивши у такий спосіб повернути гроші у людей, які не в змозі цьому протистояти,

– розповів чоловік.

Уряд Великої Британії пропонує як один з варіантів для британських спонсорів зміну статусу на офіційного орендодавця. Так з українців будуть стягувати повну орендну плату. Але для багатьох українців, що лише щойно прибули в країну та не встигли вивчити мову й адаптуватися, такий перехід може стати непосильним.

А ось у Міністерстві житлово-комунального господарства досі заявляють, що підтримка України залишається пріоритетом. Але стверджують, що для стабільності програми зміни необхідні.