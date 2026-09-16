В Варшаве срочно эвакуировали весь аэропорт из-за ошибки пассажира: что произошло

Вечером во вторник, 15 сентября, польские власти эвакуировали весь аэропорт имени Шопена в Варшаве. На место происшествия вызвали специалистов по разминированию, чтобы проверить багаж пассажиров на наличие какой-либо угрозы.

За несколько минут до 19:00 во вторник полиция получила информацию о том, что в аэропорту имени Шопена лежит брошенный багаж. В связи с этим на место происшествия сразу же вызвали саперов, пишет TVN24.

Почему людей эвакуировали из аэропорта?

Сразу же после обнаружения брошенного багажа из аэропорта срочно эвакуировали людей. Пришлось остановить движение и рейсы в терминалах A, B, C, D и E. Сотрудники пограничной службы тем временем проводили пиротехническую проверку.

Людей немедленно эвакуировали из аэропорта: смотрите видео

Ewakuacja na lotnisku Chopina.

Jeśli tak jesteśmy przygotowani to brawo.

Nikt nic nie wie. Zero komunikatów.

Brak szacunku do człowieka.

Strach się bać. pic.twitter.com/lLIvDfiAjU – Kobieta w Obronie Cywilnej (@lappokarolina) September 15, 2026

Движение транспорта в терминале вылета также приостановили, и там курсировали только городские автобусы. Петр Рудзки из пресс-службы аэропорта имени Шопена подтвердил, что расследование проводилось из-за оставленного багажа.

Часть терминала была эвакуирована из-за бесхозного багажа,

– сообщил он.

После 20:30 были проведены обязательные проверки, и в багаже ничего подозрительного обнаружено не было, поэтому пассажирам разрешили вернуться в аэропорт.

Аэропорты постоянно напоминают туристам, что не стоит оставлять свой багаж без присмотра. Это может привести не только к его потере, но и к немедленному реагированию властей, ведь подозрительные чемоданы могут расцениваться как угроза безопасности.

Что туристам нельзя делать в самолетах?

Обычная ошибка пассажиров, как оказывается, может привести даже к тому, что самолет будет вынужден развернуться и снова приземлиться в аэропорту. Речь идет о неправильной перевозке powerbank и других устройств с литиевыми батареями.

Авиакомпании предупреждают, что их можно перевозить исключительно в ручной клади из-за риска возникновения пожара. Дело в том, что литиевые батареи могут загореться. Если это произойдет в салоне, пожар можно будет быстро потушить. Между тем в багажном отсеке опасность значительно выше.