Запускают фейерверки с прахом: украинка рассказала, что ее поразило в английских похоронах

Украинка Валерия уже некоторое время живет в Англии и даже открыла там свое похоронное бюро. И она призналась, что многие нюансы похорон в этой стране могут очень сильно удивить украинцев.

Украинка поделилась несколькими необычными фактами о похоронах в Англии, что довольно часто удивляет иностранцев.

Что удивляет украинцев в английских похоронах?

В Англии к похоронам относятся, по словам украинки, очень открыто. Очень часто их не организуют традиционно, "как принято", а стараются выбрать церемонию, которая лучше всего отражала бы личность человека. И вариантов, пусть и недешевых, хватает.

Например, прах можно запустить в составе фейерверка. Его часть добавляют в специальную пиротехнику, и именно так устраивают последнее прощание.

Некоторые люди предпочитают, чтобы их гроб вырастили из грибов. Его изготавливают из мицелия и конопляных волокон, а внутри даже может быть мох. На то, чтобы вырастить такой гроб, требуется примерно неделя, а в почве он разлагается примерно за 45 дней.

А иногда родственники умерших заказывают настоящие ювелирные украшения, что также изготавливаются из праха.

Кольца, кулоны, браслеты из золота, серебра, с бриллиантами и другими камнями. Частичку праха помещают внутрь или вплавляют в специальный камень,

– поделилась украинка.

Похоронить человека в Англии можно прямо в море – и речь идет даже не о рассыпании праха. Все тело помещают в специально подготовленный гроб и опускают его в море. Но для такого захоронения требуется отдельное разрешение, и провести его где угодно не получится: для этого есть специально отведенные места. Таких во всей Великобритании всего три, пишет gov.uk.

Впрочем, морское погребение обойдется недешево – стоимость такой услуги составляет на данный момент 8800 фунтов стерлингов. В эту сумму входят лодка и экипаж, специальный гроб для морского захоронения, лицензия, организация, услуги охранного бюро и обязательные образцы ДНК.

Именно с ними связан последний необычный факт, касающийся захоронений в Англии: если человека хоронят в море, для этого предварительно необходимо взять у покойного образцы ДНК. Причина проста: останки после морского захоронения могут со временем оказаться на берегу, хотя это и случается очень редко. Поэтому ДНК сохраняют, чтобы в таком случае человека можно было идентифицировать.