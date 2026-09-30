Українка поділилася кількома незвичними речами про похорони в Англії, що досить часто дивують іноземців.

Що українців дивує в англійських похоронах?

В Англії до похорону ставляться, за словами українки, дуже відкрито. Дуже часто його не організовують традиційно, "як заведено", а намагаються обрати церемонію, що найкраще відображала б особистість людини. І варіантів, нехай і недешевих, не бракує.

Наприклад прах можна запустити у феєрверку. Його частину додають у спеціальну піротехніку, і саме так влаштовують останнє прощання.

Деякі люди обирають, аби їхню труну виростили з грибів. Виготовляють її з міцелію та конопляних волокон, а всередині навіть може бути мох. На те, аби виростити таку труну, потрібний приблизно тиждень, а в ґрунті вона розкладається десь за 45 днів.

А іноді родичі померлих замовляють справжні ювелірні прикраси, що також виготовляються з праху.

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Каблучки, кулони, браслети із золота, срібла, з діамантами та іншими каменями. Частинку праху поміщають всередину або вплавляють у спеціальний камінь,

– поділилася українка.

Поховати людину в Англії можна прямо в морі – і мовиться навіть не про розсипання праху. Усе тіло поміщають у спеціально підготовану труну та опускають її в море. Але для такого поховання потрібний окремий дозвіл, і провести його будь-де не вийде: для цього є спеціально визначені місця. Таких у всій Великій Британії є всього три, пише gov.uk.

Втім, обійдеться морське поховання немало – вартість такої послуги складає наразі 8800 фунтів стерлінгів. У цю суму входять човен та екіпаж, спеціальна труна для морського поховання, ліценція, організація, послуги охоронного бюро та обов'язкові зразки ДНК.

Саме з ними пов'язаний останній незвичний факт щодо поховань в Англії: якщо людину ховають у морі, для цього попередньо необхідно взяти у мерця зразки ДНК. Причина проста: останки після морського поховання можуть з часом опинитися на березі, хоч це й трапляється дуже нечасто. Тому ДНК зберігають, аби в такому випадку людину можна було ідентифікувати.