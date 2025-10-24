"Не ожидала такого отношения": украинка рассказала, что испанцы думают об украинцах

Украинка, живущая с сыном в Испании, поделилась своими впечатлениями после переезда.

Очень многих украинцев интересует, как испанцы относятся к иммигрантам – и украинка, живущая в стране, рассказала о своем опыте, сообщает 24 Канал со ссылкой на ira.fedoriichuk.

Интересно 30 000 гривен за общежитие: как выглядит жилье для украинцев в Дании

Как в Испании относятся к украинцам?

После переезда украинка Ирина была изрядно удивлена отношением испанцев к украинцам. По ее словам, не только к украинцам, но и ко всем эмигрантам в целом в стране относятся положительно.

Неважно, какого ты цвета кожи, какой религии, какой ты национальности и даже какой ты ориентации. Конечно, есть в каждой стране люди положительные, и есть негативные персонажи,

– поделилась девушка.

И на ее пути пока попадались только приветливые испанцы. Кроме того, в Испании очень положительно относятся к иностранцам, изучающих язык – даже если они только начинают и делают первые попытки общаться на испанском.

Украинка рассказала о жизни в Испании: смотрите видео

Там не обращают внимание на правильность произношения слов или использования времен – все равно хвалят и поддерживают. Кроме того, очень высоко ценится в стране и приветливость.

Если ты зайдешь в магазин или кафе, то к тебе будут обращаться и "хорошенькая", и "солнышко", и "королева". Это не потому, что они хотят что-то продать – это их привычная манера разговора,

– добавила украинка.

Какие еще новости об украинцах за рубежом стоит знать?