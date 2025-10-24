"Не очікувала такого ставлення": українка розповіла, що іспанці думають про українців
- Українка Ірина, яка живе в Іспанії, зазначила, що іспанці ставляться позитивно до емігрантів, незалежно від їх походження чи орієнтації.
- Іспанці цінують іноземців, які вивчають мову, і проявляють привітність, не зважаючи на помилки у вимові або граматиці.
Українка, що живе з сином в Іспанії, поділилася своїми враженнями після переїзду.
Дуже багатьох українців цікавить, як іспанці ставляться до іммігрантів – і українка, що живе в країні, розповіла про свій досвід, повідомляє 24 Канал з посиланням на ira.fedoriichuk.
Як в Іспанії ставляться до українців?
Після переїзду українка Ірина була неабияк здивована ставленням іспанців до українців. За її словами, не лише до українців, але й до усіх емігрантів загалом в країні ставляться позитивно.
Неважливо, якого ти кольору шкіри, якої релігії, якої ти національності та навіть якої ти орієнтації. Звичайно, є в кожній країні люди позитивні, і є негативні персонажі,
– поділилася дівчина.
Та на її шляху поки що траплялися тільки привітні іспанці. Окрім того, в Іспанії дуже позитивно ставляться до іноземців, що вивчають мову – навіть якщо вони тільки починають і роблять перші спроби спілкуватися іспанською.
Українка розповіла про життя в Іспанії: дивіться відео
Там не звертають увагу на правильність вимови слів чи використання часів – все одно хвалять та підтримують. Окрім того, дуже високо цінується у країні й привітність.
Якщо ти зайдеш в магазин чи кафе, то до тебе будуть звертатися і "гарненька", і "сонечко", і "королева". Це не тому, що вони хочуть щось продати – це їхня звична манера розмови,
– додала українка.
