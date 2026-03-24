Единственная в Европе: какая страна никогда не переводит часы на летнее и зимнее время

Во многих странах мира до сих пор дважды в год переводят часы весной и осенью. Это делают для перехода на летнее и зимнее время. Такая система действует примерно в 60 государствах, в частности в Европе и Северной Америке.

Однако в Европе есть только одна страна, где часы вообще не переводят, передает UniverPL.

Какая страна Европы не переходит на летнее время?

Говорится об Исландии. Именно там в течение всего года сохраняется одно и то же время, поэтому людям не нужно адаптироваться к сезонным изменениям. В течение всего года она живет по единому временному режиму – всемирному координированному времени UTC+0, без сезонных изменений.

Эксперты отмечают, что отказ от перевода часов связан прежде всего с практичностью и стабильностью повседневной жизни.

Почему Исландия не переводит часы?

Среди главных причин отказа от перевода часов эксперты BBC называют то, что реальная экономия энергии сегодня является минимальной. Если раньше смена времени могла немного уменьшать использование электроэнергии, то сейчас, из-за современных технологий, освещения и бытовых приборов, этот эффект практически исчез. В результате польза от перехода на "летнее" и "зимнее" время становится все более сомнительной.



Почему Исландия не переводит часы

Еще один важный аргумент – влияние на здоровье людей. Перевод часов даже на один час может:

сбивать биологические ритмы,

ухудшать качество сна,

вызвать усталость и снижение концентрации.

В первые дни после перехода также фиксируют повышенный уровень стресса и проблемы с адаптацией организма. Именно поэтому все больше стран рассматривают вариант полного отказа от сезонного времени и перехода на стабильный годовой график без изменений.

