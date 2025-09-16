Многие мечтают провести свою пенсию в солнечном и теплом месте. И, к счастью, страна, признанная лучшей для выхода на пенсию, именно в таком теплом регионе.

Планирование выхода на пенсию – это уже не только о сберегательных счетах. Все больше людей думают об образе жизни, доступ к здравоохранению, доступность и безопасность, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express. И по этим показателям одна страна Европы в 2025 году уверенно превосходит все остальные.

Интересно Нарушение – запрет на въезд: Польша вводит ежемесячные проверки для украинцев

Почему Португалия является лучшей страной для выхода на пенсию?

Согласно недавнему отчету Global Citizen Solutions, Португалия является лучшей страной для того, чтобы выйти на пенсию. И говорится здесь не только о хорошей погоде – хотя это, безусловно, также имеет значение. В среднем в Португалии 300 дней в году солнечные. Но кроме этого, Португалия может похвастаться прекрасными прибрежными ландшафтами и многокультурными городами.

Высокий уровень жизни и качественное здравоохранение с относительно низкими ежедневными расходами является идеальным сочетанием для пенсионеров с фиксированным доходом,

– сообщили в отчете.

Кроме практических аспектов, в Португалии пенсионеры ценят также высокий уровень безопасности, а также поддержку от местных жителей. Многие португальцы владеют английским языком, а экспаты чувствуют себя в стране желанными, что делает интеграцию в общество не такой сложной.

Какие еще новости об отдыхе за границей стоит знать?