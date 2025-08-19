"Экзотика дешевле, чем картошка": украинка рассказала о ценах в Германии
- Цены на экзотические продукты в Германии могут быть дешевле обычного картофеля, в то время как мясо стоит дорого.
- Аренда жилья и медицинское страхование в Германии значительно дороже, чем в Украине, и могут существенно влиять на бюджет.
- Социальная жизнь в Германии может быть доступной через бесплатные или дешевые мероприятия, в отличие от более дорогих вариантов в Украине.
Украинка Ольга живет в Германии уже несколько лет, и цены в стране изрядно ее удивляют, ведь они сильно отличаются от украинских.
Цены в немецких супермаркетах изрядно удивят украинцев – ведь некоторые привычные нам продукты там достаточно дорогие. А вот то, что считается деликатесом, может быть дешевле, чем в Украине, рассказала Ольга 24 Каналу.
Как цены в Германии отличаются от украинских?
Первое, что удивило украинку – так это то, что немало "экзотики" в Германии может стоить дешевле, чем обычная картошка. Например, тропические фрукты, или товары английской кухни обойдутся не так уж и дорого.
Цены на мясо в Германии зато высокие.
В то же время, быть веганом дешевле – все сделано для того, чтобы есть мясо было невыгодно, и был доступ к качественной вкусной веганской альтернативе,
– рассказала девушка.
Социальная жизнь в Германии может быть достаточно недорогой – есть немало мероприятий, которые совсем бесплатные, или очень дешевые – например, спортивные кружки, походы, музыкальные фестивали или публичные открытые бассейны. Ольга убеждена, что в Украине все это обойдется дороже.
А вот за что в Германии придется отдать немало денег – так это за аренду.
Аренда жилья в Германии достаточно дорогая / Фото Pexels
Аренда в разы дороже даже если брать соотношение прожиточного минимума в двух странах. Аренда комнаты (не квартиры) может забрать 30-60% от минималки в зависимости от города, – поделилась украинка.
"Ударить" по бюджету в Германии может также обязательное медицинское страхование. Как студентке медицинское страхование и страхование от несчастных случаев обходится украинке в 160 евро – и впоследствии эта сумма возрастет до 280 евро – а это уже 25% от минимальной зарплаты.
Еще одна значительная статья расходов – это еда в заведениях и кофе в кафе. Она по словам Ольги не очень качественная, но достаточно дорогая. К тому же в Германии почти нет дешевых мест для студентов и школьников.
Дорого просто везде и для всех одинаково,
– добавила Ольга.
