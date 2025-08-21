Многие украинцы летом путешествуют в Германию, а некоторые переезжают в страну. Но для того, чтобы без проблем пересечь границу, нужно иметь необходимый набор документов.

Для того, чтобы попасть в Германию, гражданам Украины не нужна виза, сообщает 24 Канал со ссылкой на Visit Ukraine. Впрочем, некоторые документы все же стоит подготовить.

Интересно Украинка рассказала о самом странном законе Нидерландов

Какие документы нужны украинцам для въезда в Германию?

Украинцы могут находиться в Германии в течение 90 дней в пределах полугодия как туристы по безвизовому режиму. Для точного подсчета разрешенного срока нужно воспользоваться специальным калькулятором на сайте Евросоюза.

Для поездки в Германию нужно иметь:

Биометрический загранпаспорт. Этот документ – основной для пересечения границы. Его срок должен быть действительным по крайней мере 3 месяца от срока возвращения в Украину.

Этот документ – основной для пересечения границы. Его срок должен быть действительным по крайней мере 3 месяца от срока возвращения в Украину. Медицинское страхование , покрывающая расходы на сумму не менее 30 000 евро. Она также должна действовать в течение всего вашего пребывания в Шенгенской зоне.

, покрывающая расходы на сумму не менее 30 000 евро. Она также должна действовать в течение всего вашего пребывания в Шенгенской зоне. Также нужно иметь подтверждение бронирования жилья – отеля, договор аренды или приглашение друзей или родственников, проживающих в Германии.

– отеля, договор аренды или приглашение друзей или родственников, проживающих в Германии. Достаточные финансовые ресурсы на период пребывания в Германии.

Но для выезда с детьми до 16 лет без родителей, с родственниками или знакомыми, ребенок обязательно должен иметь нотариально заверенное разрешение от одного из родителей на выезд за границу. Детям также нужно иметь медицинскую страховку и собственный биометрический загранпаспорт, или свидетельство о рождении, если паспорта нет.

К слову, ранее мы уже рассказывали, в каких случаях украинцам нужна виза в Германию и как ее можно оформить.