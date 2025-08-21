Чимало українців влітку подорожують до Німеччини, а деякі переїздять до країни. Та для того, аби без проблем перетнути кордон, потрібно мати необхідний набір документів.

Для того, аби потрапити до Німеччини, громадянам України не потрібна віза, повідомляє 24 Канал з посиланням на Visit Ukraine. Втім, деякі документи все ж варто підготувати.

Які документи потрібні українцям для в'їзду до Німеччини?

Українці можуть перебувати у Німеччині протягом 90 днів в межах півріччя як туристи за безвізовим режимом. Для точного підрахунку дозволеного терміну потрібно скористатися спеціальним калькулятором на сайті Євросоюзу.

Для поїздки до Німеччини потрібно мати:

Біометричний закордонний паспорт. Цей документ – основний для перетину кордону. Його термін має бути дійсним принаймні 3 місяці від терміну повернення до України.

Але для виїзду з дітьми до 16 років без батьків, з родичами чи знайомими, дитина обов'язково повинна мати нотаріально завірений дозвіл від одного з батьків на виїзд за кордон. Дітям також потрібно мати медичну страховку та власний біометричний закордонний паспорт, або ж свідоцтво про народження, якщо паспорта немає.

