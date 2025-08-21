Для того, аби потрапити до Німеччини, громадянам України не потрібна віза, повідомляє 24 Канал з посиланням на Visit Ukraine. Втім, деякі документи все ж варто підготувати.

Які документи потрібні українцям для в'їзду до Німеччини?

Українці можуть перебувати у Німеччині протягом 90 днів в межах півріччя як туристи за безвізовим режимом. Для точного підрахунку дозволеного терміну потрібно скористатися спеціальним калькулятором на сайті Євросоюзу.

Для поїздки до Німеччини потрібно мати:

Біометричний закордонний паспорт. Цей документ – основний для перетину кордону. Його термін має бути дійсним принаймні 3 місяці від терміну повернення до України.

Медичне страхування, що покриває витрати на суму не менше 30 000 євро. Вона також має діяти протягом усього вашого перебування у Шенгенській зоні.

Також потрібно мати підтвердження бронювання житла – готелю, договір оренди чи запрошення друзів чи родичів, що проживають у Німеччині.

Достатні фінансові ресурси на період перебування в Німеччині.

Але для виїзду з дітьми до 16 років без батьків, з родичами чи знайомими, дитина обов'язково повинна мати нотаріально завірений дозвіл від одного з батьків на виїзд за кордон. Дітям також потрібно мати медичну страховку та власний біометричний закордонний паспорт, або ж свідоцтво про народження, якщо паспорта немає.

