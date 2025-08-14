Лесные пожары в Канаде охватили территорию, эквивалентную Республике Панама. Они продолжаются почти во всех провинциях.

Огонь продолжает распространяться, более сотни пожаров вышли из-под контроля. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на msn.

Лесные пожары охватили Канаду: какая сейчас ситуация?

В среду 13 августа вспыхнул новый пожар на горе Андервуд (остров Ванкувер), которая всего в 10 километрах от города Порт-Альбен. Местные жители заявили, что такого огня они не видели давно.

Я живу в Порт-Альберне с 1956 года, и это один из крупнейших пожаров, которые мы когда-либо видели,

– сказал 69-летний Расс Ветас агентству AFP, когда дым с горы Андервуд заполнил небо позади него.

Вождь коренных народов и региональный чиновник Джон Джек добавил: "Это пожар, которого еще не видели на острове Ванкувер".

Вид на пожар из города Порт-Альберн: фото из соцсети X

Пока еще неизвестно, будут ли эвакуировать город, но Служба борьбы с лесными пожарами в западной прибрежной провинции Британская Колумбия объявила пожар таким, что вышел из-под контроля. Это означает, что огонь точно будет распространяться.

Также масштабные лесные пожары бушуют на другом конце страны. В частности пришлось эвакуировать некоторые районы в провинциях Ньюфаундленд и Лабрадор. Также лесной пожар пылает в окрестностях Галифакса, в провинции Новая Шотландия.

Всего 13 августа по всей Канаде вспыхнуло более 700 лесных пожаров, 161 из которых считаются неконтролируемыми. Пострадали почти все провинции и территории.

Это второй худший сезон для Канады по количеству сожженных земель, начиная с 1 983 года. На данный момент сгорело 7,4 миллиона гектаров лесов – площадь почти такая же, как Республика Панама.

Также масштабные лесные пожары продолжают "терроризировать" Европу. В частности очень сложная ситуация во Франции, Турции, Греции и Испании.