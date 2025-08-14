Лісові пожежі у Канаді охопили територію, еквівалентній Республіці Панама. Вони тривають майже у всіх провінціях.

Вогонь продовжує поширюватися, понад сотня пожеж вийшли з-під контролю. Про це пише 24 Канал із посиланням на msn.

Лісові пожежі охопили Канаду: яка зараз ситуація?

У середу 13 серпня спалахнула нова пожежа на горі Андервуд (острів Ванкувер), яка всього за 10 кілометрів від міста Порт-Альбен. Місцеві жителі заявили, що такого вогню вони не бачили давно.

Пожежа на горі Андервуд: дивіться відео

Я живу в Порт-Альберні з 1956 року, і це одна з найбільших пожеж, які ми коли-небудь бачили,

– сказав 69-річний Расс Ветас агентству AFP, коли дим з гори Андервуд заповнив небо позаду нього.

Вождь корінних народів та регіональний чиновник Джон Джек додав: "Це пожежа, якої ще не бачили на острові Ванкувер".

Вид на пожежу з міста Порт-Альберн: фото із соцмережі X

Наразі ще невідомо, чи евакуйовуватимуть місто, але Служба боротьби з лісовими пожежами у західній прибережній провінції Британська Колумбія оголосила пожежу такою, що вийшла з-під контролю. Це означає, що вогонь точно поширюватиметься.

Вогнеборці намагаються вгамувати неконтрольовану пожежу на горі: дивіться відео

Також масштабні лісові пожежі вирують на іншому кінці країни. Зокрема довелося евакуювати деякі райони у провінціях Ньюфаундленд і Лабрадор. Також лісова пожежа палає на околицях Галіфакса, у провінції Нова Шотландія.

Загалом 13 серпня по всій Канаді спалахнуло понад 700 лісових пожеж, 161 з яких вважаються неконтрольованими. Постраждали майже всі провінції та території.

Це другий найгірший сезон для Канади за кількістю спалених земель, починаючи з 1 983 року. Наразі згоріло 7,4 мільйона гектарів лісів – площа майже така ж, як Республіка Панама.

Також масштабні лісові пожежі продовжують "тероризувати" Європу. Зокрема дуже складна ситуація у Франції, Туреччині, Греції та Іспанії.