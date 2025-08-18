Польша – это страна, где сейчас проживает немало украинцев. И для того, чтобы легально находиться в стране дольше, чем 3 месяца, нужно иметь разрешение, которое подтверждается картой побыту.

Карта побыту – это официальный документ, подтверждающий легальное пребывание иностранца в Польше в течение определенного периода, сообщает 24 Канал. В стране она служит удостоверением личности и выдается на основании разрешения на временное или постоянное проживание.

Какие есть виды вида на жительство?

Существует три основных типа разрешения не пребывания в Польше, пишет "Бачинский и партнеры".

Разрешение на временное пребывание (Karta Pobytu Czasowego) – его выдают на срок до 3 лет людям, что приезжают на работу, обучение, воссоединение с семьей или для открытия бизнеса.

– его выдают на срок до 3 лет людям, что приезжают на работу, обучение, воссоединение с семьей или для открытия бизнеса. Карта постоянного побыту (Karta Stałego Pobytu) – ее выдают на неограниченный срок иностранцам с польскими корнями, что длительное время проживают в Польше или получили разрешение на постоянное проживание.

– ее выдают на неограниченный срок иностранцам с польскими корнями, что длительное время проживают в Польше или получили разрешение на постоянное проживание. Карта долгосрочного резидента ЕС (EU Long-Term Resident Card)) – этот документ позволяет жить и работать не только в Польше, но и в других странах ЕС с соблюдением определенных условий.

Кто может оформить карту побыту?

Право оформить карту побыту из украинцев имеют:

граждане другой страны, официально работающие на территории Польши и имеющие долгосрочный контракт;

муж или жена гражданина Польши;

супруг или супруга гражданина другой страны, имеющий статус ПМЖ по программе воссоединения семьи;

студент, принятый на дневную форму обучения в университет или долгосрочные курсы польского и другого языка;

иностранец, имеющий собственный бизнес на территории Польши.

беженцы или люди с другим специальным статусом в Польше.

Что нужно знать украинцам, что подаются на карту побыту в Польше?

Эксперт по миграционным вопросам Александр Джурило рассказал Polske Radio, что процедура получения карты побыту зависит от нескольких факторов.

Во-первых, от воеводства: в Мазовецком, в частности в Варшаве, требования одни из самых жестких. В других регионах органы, которые рассматривают дела (уженды), относятся к этому несколько проще - это уже хорошо известно украинцам в Польше,

– рассказал он.

Кроме того, нужно учитывать тип карты побыту, ведь сложнее всего получить карту по работе, и здесь без помощи работодателя или квалифицированного юриста не обойтись. А вот карты для воссоединения с семьей или ведения бизнеса оформить легче, ведь для украинцев действуют упрощенные процедуры.

Кроме того, эксперт советует уже сейчас оформлять карту побыту тем, кто имеет эту возможность – ведь она дает разрешение на пребывание и работу до трех лет, а это стабильность и уверенность. Защиту для украинцев точно продлят до 4 марта 2026 года, но что будет дальше – неизвестно. И если откладывать на последний момент, много украинцев подадутся одновременно, и рассмотрение дел затянется.

