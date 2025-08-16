Многие украинцы сейчас проживают за границей, и стоимость жизни в других странах может быть существенно иной, чем в Украине, сообщает 24 Канал со ссылкой на anavlasenko.

Сколько стоит жизнь во Вроцлаве?

Украинка живет в Польше вместе со своим мужем и трехлетним ребенком, и поделилась, сколько денег тратит ежемесячно. Первый расход – это аренда жилья в новом жилом комплексе недалеко от центра. Обходится это в 1500 долларов вместе с коммунальными услугами.

На продукты без ресторанов семья тратит примерно 800 долларов.

Рестораны по-разному выходят, но давайте в среднем возьмем 400 долларов,

– поделилась девушка.

Дочь украинки посещает частный садик, и вместе с питанием это обходится в 320 долларов в месяц – что значительно дешевле, чем приходилось платить раньше. Впрочем, с сентября добавятся еще платные занятия, но заранее трудно предсказать, сколько они будут стоить.

Украинка рассказала, сколько тратит во Вроцлаве: смотрите видео

Время от времени украинка нанимает няню – примерно 3 – 5 раз в месяц. Но это обходится в 250 долларов. Страхование самой девушки бесплатное, ведь его оплачивает работа, а вот страховка ее дочери обходится в 55 долларов ежемесячно.

Доступ в спортзал украинка оплачивает для своего мужа, и это обходится в 65 долларов ежемесячно. Кроме того, недавно она начала заниматься теннисом, и это обходится в 100 долларов.

На транспорт получается немного, поскольку мы не так часто куда-то ездим. Поэтому здесь 60 долларов,

– добавила украинка.

Общая сумма получилась 3550 долларов. Впрочем, эти расходы не включают путешествия, покупки одежды – ведь они отличаются каждый месяц.

