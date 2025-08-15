Очереди на границе – это не новость для всех людей, которым приходилось путешествовать автобусом или автомобилем. И эксперт по самостоятельным путешествиям и основатель How2go.info Алексей Кучер рассказал 24 Каналу, какая сейчас ситуация с очередями на границе, и когда они уменьшатся.

Как долго нужно ждать в очереди на границе?

Очереди на границе в Европу – это привычная вещь для всех украинцев, что едут на отдых. Впрочем, к счастью, ждать сутки и более, как когда-то, уже не нужно. Впрочем, очередь все еще может занять от 1 – 3 часов до 12.

Конечно, есть еще один вариант путешествий – поездом. Они вообще не останавливаются на границе, но с ними возникает другая проблема.

К сожалению, адекватных по цене поездов не хватает летом, билетов на поезд Киев-Перемышль просто нет, смотрите даты, а их нет вообще, выхватить их – удача летом,

– поделился эксперт.

Впрочем, Алексей Кучер убежден, что ситуация изменится с началом осени – уже 1 сентября. Но лучший способ ускорить процедуру пересечения границы со своей стороны – это запустить больше поездов летом.



Летом лучше путешествовать поездом / Фото Pexels

Какие документы нужно иметь для пересечения границы?

У нас есть страны Молдовы, и здесь одни требования по документам, и страны Шенгена, и здесь требования другие,

– рассказал эксперт.

Для пересечения границы Молдовы украинцам виза не нужна, но обязательно нужен загранпаспорт, действительный на более чем 90 дней от даты выезда из Молдовы. Также нужна страховка – ее наличие могут проверять на границе.

А вот для пересечения границы стран Шенгенской зоны нужно иметь биометрический загранпаспорт, что действителен не менее 3 месяцев после запланированной даты отъезда. Кроме того, нужно иметь медицинское страхование, определенную сумму денег.

Как спланировать путешествие, учитывая время очереди на границе?

Опоздать на поезд, автобус или самолет из-за задержки на границе – это очень неприятно, но этого вполне можно избежать.

Поезда, искать возможность приобрести билет на поезд в Польшу идеально из Львова или Киева, дальше польские поезда в Жешув, Краков, Варшаву,

– добавил Алексей Кучер.

Кроме того, с сентября ситуация с очередями на границе должна улучшиться, и они будут длиться не так долго.

