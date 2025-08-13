Уже с 10 июля регистрироваться в системе еЧерга для пересечения границы через пункт "Шегини – Медика" могут только регулярные рейсы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство развития общин и территорий Украины. Нерегулярные рейсы взамен направляют на менее нагруженные пункты.

Как изменилась ситуация с очередями на границе?

От внедрения новых правил прошел уже месяц – и эти правила затронули пункты пропуска с Румынией и Польшей. Из-за того, что нерегулярные маршруты начали направлять из пункта пропуска "Шегини – Медика" в менее популярный "Нижанковичи – Мальховичи", удалось разгрузить первый из них.

Нагрузка на "Шегини" упала более чем на 25% – с 1900 до примерно 1400 автобусов. А вот популярность пункта пропуска "Нижанковичи – Мальховичи" выросла в 2,5 раза – со 100 до более 250 автобусов в месяц.

Эти действия помогли уменьшить время ожидания для пассажиров автобусов на границе. Несмотря на то, что разница во времени, который теперь придется достичь в очереди, не указана, она все же может достигать до 10 часов.



Время ожидания на границе удалось уменьшить / Фото Pexels

Также практически на 25% возросло использование пункта пропуска "Дяковцы" – и за последний месяц его пересекло 550 автобусов, хотя раньше эта цифра достигала только около 400. А вот нагрузка на пункт пропуска Порубное уменьшается – в течение июля–августа его пересекло на 100 автобусов меньше.

Соответствующие результаты свидетельствуют об эффективности перераспределения транспортных потоков, особенно учитывая наличие менее загруженных пунктов пропуска, которые не должны простаивать пустыми в то время, которые другие не справляются с нагрузкой,

– поделился Сергей Деркач, Заместитель Министра развития общин и территорий.

