Чимало українців зараз проживають за кордоном, і вартість життя в інших країнах може бути суттєво іншою, ніж в Україні, повідомляє 24 Канал з посиланням на anavlasenko.

Цікаво Українка розповіла про найдивніший закон Нідерландів

Скільки коштує життя у Вроцлаві?

Українка живе у Польщі разом зі своїм чоловіком та трирічною дитиною, та поділилася, скільки грошей витрачає щомісяця. Перша витрата – це оренда житла у новому житловому комплексі неподалік від центру. Обходиться це у 1500 доларів разом з комунальними послугами.

На продукти без ресторанів родина витрачає приблизно 800 доларів.

Ресторани по-різному виходять, але давайте в середньому візьмемо 400 доларів,

– поділилася дівчина.

Донька українки відвідує приватний садочок, і разом з харчуванням це обходиться у 320 доларів на місяць – що значно дешевше, ніж доводилося платити раніше. Втім, з вересня додадуться ще платні заняття, але наперед важко передбачити, скільки вони коштуватимуть.

Українка розповіла, скільки витрачає у Вроцлаві: дивіться відео

Час від часу українка наймає няню – приблизно 3 – 5 разів на місяць. Але це обходиться у 250 доларів. Страхування самої дівчини безкоштовне, адже його оплачує робота, а ось страховка її доньки обходиться у 55 доларів щомісяця.

Доступ до спортзалу українка оплачує для свого чоловіка, і це обходиться у 65 доларів щомісяця. Окрім того, нещодавно вона почала займатися тенісом, і це обходиться у 100 доларів.

На транспорт виходить небагато, оскільки ми не так часто кудись їздимо. Тому тут 60 доларів,

– додала українка.

Загальна сума вийшла 3550 доларів. Втім, ці витрати не включають подорожі, покупки одягу – адже вони відрізняються кожного місяця.

До слова, раніше ми вже розповідали, скільки зараз часу потрібно чекати на перетин кордону.