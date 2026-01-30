Ціни на продукти у різних країнах Європи можуть значно відрізнятися – втім, на всього 15 євро у Німеччині можна купити чимало, повідомляє mykolagoriunov888.

Цікаво "Сміттєва диктатура": ось за що в Італії легко отримати штраф у 150 євро

Що можна купити на 15 євро у магазині Lidl?

Українець, що живе у Німеччині, показав свої покупки у місцевій популярній мережі супермаркетів. І на 15 євро у країні можна купити чимало:

упаковка булочок для запікання – 0,69 євро;

1 кілограм мандаринів – 1,79 євро;

пачка спагеті 0,5 кілограма – 0,99 євро;

250 грамів м'якого сиру – 0,99 євро;

250 грамів твердого сиру – 1,89 євро;

упаковка нарізаної шинки – 1,89 євро;

упаковка масла – 0,99 євро;

4 упаковки грецького йогурту – 1,59;

400 грамів сосисок – 2,79 євро;

0,5 кілограма винограду – 1,99 євро.

Загальний чек за усі ці продукти склав 16,90 євро.

Українець показав ціни на продукти у Німеччині: дивіться відео

Тим часом у Німеччині з 1 січня 2026 року мінімальна зарплата зросла до 13,90 євро за годину, пише Trading economics.

Що ще розповідають українці за кордоном?