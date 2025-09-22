В пятницу, 19 сентября, хакеры атаковали поставщика систем регистрации Collins Aerospace – и это привело к хаосу в нескольких крупнейших аэропортах Европы. Последствия все еще не удалось полностью исправить.

Кибератака в пятницу привела к тому, что в течение выходных в нескольких аэропортах Европы пришлось отменить рейсы, сотни задержались, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Впрочем, даже в понедельник Брюссель попросил авиакомпании отменить половину рейсов из-за постоянных проблем, которые так и не удалось полностью исправить.

Что известно о кибератаке на европейские аэропорты?

В субботу пассажирам пришлось столкнуться с длинными очередями, задержками и даже отменами рейсов. И несмотря на то, что большинство проблем пришлось исправить до воскресенья в Берлине и Хироу, задержки и отмены рейсов продолжаются.

Компания Collins в понедельничном заявлении сообщила, что все еще работает с четырьмя аэропортами, которых коснулась проблема. Там уже находятся на завершающих этапах внедрения обновлений, что нужны для восстановления обычного функционирования рейсов.

С наибольшими проблемами столкнулись в Брюсселе – из-за кибератаки значительную часть рейсов в понедельник пришлось отменить. В частности, отменено 50 из 257 запланированных рейсов – это сделали для того, чтобы избежать длинных очередей и отмен в последнюю минуту. А вот в воскресенье пришлось отменить 25 рейсов.

Немало рейсов пришлось регистрировать вручную для того, чтобы не отменять их и сократить задержки.

Иногда бывает длиннее время ожидания во время регистрации, посадки, обработки багажа и его получения. Задержки рейсов сегодня соответствуют обычному рабочему дню,

– сообщили в аэропорту Берлин-Бранденбург.

Источник хакерской атаки уже расследуется. К тому же это не первая кибератака, а лишь последняя из целого ряда, что недавно поразила различные секторы – от здравоохранения до автомобилей. В частности, недавно пришлось остановить производство автопроизводителя Jaguar Land Rover из-за утечки информации, а другая кибератака вызвала убытки на сотни миллионов компании Marks & Spencer.

