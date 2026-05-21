Эта европейская страна готова заплатить за то, чтобы иностранцы поели местную еду

Уже этой осенью одна страна в Европе готова пригласить к себе 16 иностранцев, чтобы они отправились в полностью оплаченное кулинарное путешествие. Эта кампания должна сделать местную кухню известной среди гурманов мира.

Немало европейских стран известны своими кулинарными достижениями – но другие только пытаются заработать эту славу. И Финляндия отнеслась к этому делу серьёзно, поэтому в этом году приглашает иностранных гурманов попробовать национальную кухню, пишет Euronews.

Почему Финляндия оплатит путешествие туристам?

Кухня Финляндии, бесспорно, самобытная, но точно не входит даже в десятку самых популярных в Европе – и страна стремится изменить эту репутацию. Поэтому 16 гурманов со всего мира отправятся в путешествие уже в сентябре, чтобы попробовать лучшие блюда из разных регионов страны.

К подбору этих блюд также относились серьезно: туристический совет страны провел опрос среди местных жителей. А вот уже после исследования вкусов Visit Finland, которая и организовывает эту кампанию, обратилась к лучшим шеф-поварам страны с просьбой разработать дегустационное меню.

Выбрать можно одно из двух направлений

Всего в сентябре проведут 2 отдельных мероприятия, и в каждом будет участвовать 8 участников. Они будут проходить в разных местах – один в регионе Побережья и Архипелага, а другой – среди дикой природы Лапландии.

В первом регионе меню создает Эрик Мансикка – шеф-повар ресторана Kaskis, который первым получил звезду Мишлен за пределами столицы еще в 2022 году. К слову, 2025 года ресторан получил еще одну звезду, на этот раз Зеленую, за устойчивое развитие.

А вот в Лапландии местными блюдами будет заниматься Джоэл Маннинен. Это главный шеф-повар Sky Kitchen and View – панорамного ресторана на водопаде Оунасваара в Рованиеми. в 2025 году он получил приз на чемпионате Финляндии среди молодых поваров, а в следующем году привез домой серебряную медаль с мирового чемпионата.

Как принять участие в кулинарной поездке?

Попробовать принять участие в этом амбициозном кулинарном приключении могут все, но для этого нужно будет преодолеть несколько трудностей. Прежде всего нужно будет опубликовать короткое видео в тиктоке или инстаграме и ответить на один-единственный вопрос: "Почему вы хотите попробовать финскую кухню?".

К видео нужно добавить хэштег #HaveSomeFinnish, а также обозначить учетную запись Visit Finland:

@ourfinland в Instagram;

@visitfinland.com в TikTok.

Прием заявок начался 18 мая, а завершится 9 июня. Победителей должны объявить 29 июня, а подать заявку можно на официальном сайте кампании.

В каких странах не так рады туристам-гурманам?

Пока в Финляндию всеми силами пытаются привлечь туристов, любящих еду, в Австрии их "наказывают" – недавно в местных ресторанах появилась интересная практика, что уже возмутила сотни людей. В частности, во многих ресторанах за опцию деления блюда на двух человек простят дополнительные деньги.

В некоторых заведениях цена за "пустую тарелку" достигает аж 11 евро – стоимости такой же позиции в меню. И Австрия – это не единственная страна, практикующая подобные мероприятия. Не так давно в соцсетях вирусной стала история, когда с туриста в Италии взяли 2 евро за привилегию разрезать его сэндвич на две части.