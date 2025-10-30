"Буря упала с неба": в Непале лавина с грохотом накрыла лагерь туристов
- На горе Аннапурна в Непале лавина накрыла палаточный лагерь туристов, но обошлось без пострадавших.
- Лавина с высоты 4100 метров превратилась в огромное облако снега и льда, накрыв лагерь.
На горе Аннапурна в Непале сошла мощная лавина и накрыла палаточный лагерь туристов. Массивная стена снега оторвалась от крутого склона горы и стремительно двигалась в сторону лагеря. Лавина накрыла палатки.
Обошлось без пострадавших. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Yahoo.
Что рассказывали очевидцы?
Издание The Sun сообщает, что 26 октября туристы и гиды на Северном базовом лагере Аннапурны наблюдали, как стена снега оторвалась и начала свое падение. Она зависла примерно на высоте 4100 метров на северном склоне горы в Непале.
За несколько секунд белая масса набирала скорость, превращаясь в огромное облако снега и льда, мчащееся прямо к лагерю. Один из свидетелей рассказал, что это было, "будто буря упала с неба". Лавина накрыла палаточный лагерь.
Те, кто был на месте, поделились, что прижались к земле, выдерживая сильный порыв ветра и ударную волну. Лагерь лежал под толстым одеялом снега. К счастью, погибших и травмированных нет.
Лавина накрывает палаточный лагерь в Непале / Скриншот с видео
