"Буря упала с неба": в Непале лавина с грохотом накрыла лагерь туристов

На горе Аннапурна в Непале сошла мощная лавина и накрыла палаточный лагерь туристов. Массивная стена снега оторвалась от крутого склона горы и стремительно двигалась в сторону лагеря. Лавина накрыла палатки.

Обошлось без пострадавших. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Yahoo.

Читайте также Становится сильнее и накрывает новые страны: самый большой в 2025 году ураган "Мелисса" продолжает бурлить

Что рассказывали очевидцы?

Издание The Sun сообщает, что 26 октября туристы и гиды на Северном базовом лагере Аннапурны наблюдали, как стена снега оторвалась и начала свое падение. Она зависла примерно на высоте 4100 метров на северном склоне горы в Непале.

За несколько секунд белая масса набирала скорость, превращаясь в огромное облако снега и льда, мчащееся прямо к лагерю. Один из свидетелей рассказал, что это было, "будто буря упала с неба". Лавина накрыла палаточный лагерь.

Те, кто был на месте, поделились, что прижались к земле, выдерживая сильный порыв ветра и ударную волну. Лагерь лежал под толстым одеялом снега. К счастью, погибших и травмированных нет.

Лавина накрывает палаточный лагерь в Непале / Скриншот с видео

На Кабырах бурлит ураган "Мелисса": что стоит знать?