"Буря впала з неба": у Непалі лавина з гуркотом накрила табір туристів

На горі Аннапурна в Непалі зійшла потужна лавина та накрила наметовий табір туристів. Масивна стіна снігу відірвалась від крутого схилу гори та стрімко рухалась в бік табору. Лавина накрила намети.

Обійшлося без постраждалих. Про це пише 24 Канал з посиланням на Yahoo.

Що розповідали очевидці?

Видання The Sun повідомляє, що 26 жовтня туристи та гіди на Північному базовому таборі Аннапурни спостерігали, як стіна снігу відірвалася та почала своє падіння. Вона зависла приблизно на висоті 4100 метрів на північному схилі гори у Непалі.

За кілька секунд біла маса набирала швидкість, перетворюючись на величезну хмару снігу й льоду, що мчить прямо до табору. Один зі свідків розповів, що це було, "ніби буря впала з неба". Лавина накрила наметовий табір.

Ті, хто був на місці, поділилися, що притиснулись до землі, витримуючи сильний порив вітру й ударну хвилю. Табір лежав під товстою ковдрою снігу. На щастя, загиблих та травмованих немає.

Лавина накриває наметовий табір у Непалі / Скриншот з відео

