Ураган "Меліса" наразі вважається найсильнішим штормом року у світі за швидкістю вітру та низьким центральним тиском, повідомляє 24 Канал з посиланням на AP News.

Що відомо про ураган "Меліса"?

Якщо сила "Меліси" не стихне найближчим часом, це буде найсильніший ураган, що обрушиться на Ямайку з початку ведення обліку у 1851 році. "Меліса" вже призвела до загибелі 7 осіб у північній частині Карибського басейну під час руху до острова.

Ураган вийшов на береги острова у вівторок, і очікується, що пізніше він досягне Куби та попрямує до Багамських островів – втім, згідно з прогнозами, ураган не має зачепити США.

Ураган "Меліса" досягнув Ямайки: дивіться відео

За даними Національного центру ураганів, "Меліса" й надалі залишається ураганом 5-ї категорії, і рухається зі швидкістю 280 кілометрів на годину. Втім, мінімальний центральний тиск шторму трохи знизився – з 909 до 901 мілібар, пише CNN.

Та що нижчий тиск – то сильніший шторм, тож його падіння вказує лише на те, що протягом найближчих годин "Меліса" може набрати сили.

Важливо! Найнижчий тиск урагану "Катріна", що спустошив штат Луїзіана 2005 року, становив 902 мілібар, а це значить, що ураган "Меліса" може виявитися навіть більш потужним.

Що найбільш небезпечно під час урагану?

Багато уваги приділяється сильним штормам "Меліси" – втім, синоптики очікують, що наслідки шторму через воду можуть бути навіть більш катастрофічними. Руйнівні та небезпечні для життя повені й припливи можуть супроводжувати ураган, і особливо на Ямайці. Навіть якщо вітер в якусь мить ослабне, з водою цього не трапиться.

В північній частині Карибського басейну внаслідок урагану може випасти кілька футів опадів – а на Ямайці кількість опадів становитиме 20 – 30 дюймів.

