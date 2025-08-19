Пожары в Испании охватили площадь размером с Майорку: аномальная жара продолжается
- В этом году в Испании сгорело около 382 607 гектаров леса, что является почти размером острова Майорка.
- Сейчас пожарные борются с 40 активными пожарами в стране, 23 из которых находятся в оперативном статусе из-за серьезности.
- Аномальная жара с температурами более +45 градусов затрудняет борьбу с пожарами и привела к эвакуации людей.
- Масштабные пожары также затронули несколько других стран Европы и Турцию.
Только в этом году в Испании сгорело около 382 607 гектаров леса, и площадь сожженных лесов до конца года может достичь практически размера острова Майорка.
Лесные пожары в Испании происходили и в предыдущем году, но в 2024 в результате 219 пожаров была сожжена территория в девять раз меньше той, что пострадала во время пожаров в этом году, сообщает 24 Канал со ссылкой на EFE.
Лесные пожары в Испании
Практически каждый год из-за высокой температуры в Испании вспыхивают пожары, и 2025 год стал настоящим антирекордом: 228 пожаров выжгли территорию площадью практически как остров Майорка. До того худшим за последнее время годом считался 2022: тогда лесные пожары охватили площадь в 306 555 гектаров.
Согласно последним данным, что на этой неделе обнародовал Гражданская защита, сейчас в Испании пожарные борются с 40 пожарами по всей стране. 23 из них находятся в оперативном статусе из-за их серьезности.
Уже в течение более двух недель в Испании продолжается аномальная жара: местами температура превышает +45 градусов, и это не способствует борьбе с пожарами. Последняя неделя стала худшей: за считанные дни выгорели десятки тысяч гектаров лесов, и немало людей пришлось эвакуировать.
Масштабные лесные пожары накрыли не только Испанию, но и несколько других стран Европы, а также Турцию.