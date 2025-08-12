В некоторых случаях в Польше больному не обязательно идти в поликлинику. При определенных болезнях пациент может рассчитывать на визит врача на дом.

Каждый человек, который имеет страхование NFZ, имеет право на услуги врача первичной медицинской помощи, в частности на визиты домой. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на inPoland.

Когда врач может прийти домой?

Однако медицинская страховка еще не является гарантией визита. Врач решает, идти ли к пациенту домой, учитывая состояние здоровья больного и медицинские показания.

Такой визит всегда должен быть обоснован состоянием здоровья пациента, когда он не может самостоятельно добраться до клиники. В частности в случае:

острого или внезапного заболевания,

значительного ухудшения состояния здоровья,

если из-за болезни пациент имеет ограниченные возможности передвигаться,

тяжелого общего состояния,

инвалидности, которая препятствует мобильности.

Также врач может прийти к пациентам пожилого возраста, которые прикованы к постели или имеют тяжелые болезни.

Врач решает, прийти ли к пациентам после телефонной консультации или оценки состояния здоровья персоналом регистратуры. Если он считает запрос необоснованным, то может отказать в посещении.

Если же состояние здоровья пациента требует неотложной помощи, то врач обязан прийти в тот же день. Если больной стабильный, визит могут назначить на следующий рабочий день.

Вне рабочих часов поликлиники пациенты могут вызвать на дом врача из отделения NPL.

Важно! В ситуациях, требующих немедленного медицинского вмешательства или угрожающих жизни, следует срочно позвонить по номеру экстренной помощи 999 или 112 и вызвать неотложную медицинскую помощь.