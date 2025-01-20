Как оформить медицинское страхование в Польше и какие услуги бесплатны для украинцев

По последним данным, по состоянию на январь 2025 года в Польше находились 993 тысячи украинцев со статусом временной защиты. Они имеют право на бесплатные медицинские услуги.

Лучший вариант для украинцев в Польше – оформить медстраховку. Об этом рассказывает сервис TransferGo.

Смотрите также Какие документы следует обновить украинцам в Польше в 2025 году: перечень

Какие бесплатные услуги доступны украинцам в Польше: доступные виды страхования

Украинцы могут получить бесплатную медицинскую помощь в учреждениях, которые подписали договоры с Национальным фондом здоровья (NFZ) на условиях обязательной страховки.

NFZ или же Narodowy Fundusz Zdrowia – это государственная система медицинского страхования, которая обеспечивает доступ к большинству медицинских услуг. Она переводится как "Национальный фонд здравоохранения". Для понимания – это как НСЗУ в Украине.

На самом деле медицинское страхование в Польше нужно всем, поскольку в противном случае за услуги нужно будет платить из собственного кармана. И одна невинная простуда с походом к врачу или вызов "скорой" могут обойтись, так же как месячная оплата самой дорогой страховки.

Всего в Польше есть три основных вида медстрахования: обязательная от NFZ, добровольная от NFZ, а также частная.

Обязательная страховка от NFZ предоставляется большинству жителей Польши, в частности иностранцам и украинцам со статусом временной защиты.

Она предоставляет доступ к ряду бесплатных услуг, покрывая:

вызов кареты "скорой" и экстренную медицинскую помощь;

диагностику и анализы;

лечение у узких специалистов;

оформление больничного листа;

стационарное лечение;

наблюдение во время беременности и родов;

реабилитацию (кроме курортов)

психиатрическое лечение;

частично стоматологические услуги.

Обязательная страховка оплачивается работодателями. Если человек – частный предприниматель, то платит за нее самостоятельно. Также часть покрывает государственный бюджет.

Кроме этого, ее могут оформить безработные, которые официально зарегистрировались в службе занятости.

Более того, медицинскими услугами застрахованного имеют право пользоваться члены его семьи. В частности дети и внуки до 18 лет, а если они учатся – то до 26 лет. Такое же право имеют другие члены семьи в случае тяжелой инвалидности.

Для получения обязательной медицинской страховки NFZ необходимо зарегистрироваться в Службе социального страхования (ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych).

У людей, которые работают на компании, этим занимается работодатель. Предприниматели регистрируются самостоятельно, студенты – через учебное заведение, а остальные – через органы социального обеспечения.

Этот вид страхования позволяет лечиться не только в государственных медицинских учреждениях, но и частных, которые заключили соглашение с NFZ. Однако стоит помнить, что некоторые услуги могут быть частично или полностью платными.

Поэтому, прежде чем обратиться в частную клинику, следует убедиться в возможности получения услуг через NFZ.

Справка. Также для украинцев работает горячая линия 800 190 590. Там можно получить информацию о том, где найти ближайшее медицинское учреждение или аптеку, семейного врача, узнать о медицинской помощи в ночное время, проконсультироваться по заражению и профилактике COVID-19 и тому подобное.



Обязательная медицинская страховка NFZ покрывает большинство необходимых услуг / Unsplash

Добровольная медицинская страховка NFZ дает те же права, что и предыдущая. Она для тех, кто не подлежит обязательному страхованию или не может по каким-то причинам его оформить.

Для получения такого страхования нужно заключить договор со своим региональным отделением NFZ, предоставив следующие документы:

заявление о заключении договора на добровольное страхование (форма ZUA);

копию паспорта или другого документа, который удостоверяет личность;

копию документа, который подтверждает основание для пребывания в Польше.

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до конца текущего месяца. Для его продления необходимо ежемесячно платить взносы до 20 числа.

К слову, в декабре 2024 года добровольная страховка стоила от 744,22 злотых в месяц.

Между тем частное медицинское страхование предоставляет больше возможностей за дополнительную доплату. Его можно оформить в частных страховых компаниях, как бонус, ведь оно не является заменой обязательной страховки NFZ, а действует параллельно с ней.

Преимущество частного медстрахования заключается в том, что оно позволяет выбирать врачей, специализацию, время и место приема без очередей и направлений, а также получать скидки на лекарства и процедуры.

После заключения договора человеку выдают karta ubezpieczenia, которую нужно предъявлять при каждом обращении к медикам.

Однако есть нюансы – необходимо проверять, какие частные клиники и центры сотрудничают с выбранной страховой компанией и какие услуги там покрываются. Некоторые процедуры могут требовать доплаты.

Нагадаємо, що допомогти матеріально рідним в Україні можна з будь-якої точки Європи, зокрема з Польщі. Для цього варто скористатися послугами міжнародного сервісу TransferGo. Процес буде швидким, зручним та за вигідним курсом. А якщо долучитися до програми "‎Запроси друга", можна ще й отримати приємні грошові бонуси.