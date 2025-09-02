"Для них это окей": украинки рассказали о самых больших минусах Канады
- Украинки, проживающих в Канаде, отмечают наличие большого количества бездомных, распространенную наркоманию и сложности с поиском работы без знакомств.
- Канадцы относятся к внешнему виду проще, а сервис часто не учитывает мнение клиента из-за монополии крупных корпораций.
Украинки, живущие в Канаде уже более 6 лет, поделились, к каким вещам в стране они все еще не могут привыкнуть, и что их раздражает больше всего.
Жизнь в другой стране может быть непростой – ведь и обычаи, и менталитет людей отличаются от привычных. Кроме того, есть еще несколько аспектов, которые могут раздражать, пишет 24 Канал со ссылкой на so.sichkar.
Интересно Германия может полностью лишить выплат украинцев: кому из беженцев переживать
Бездомные
Украинки рассказали, что в Канаде очень много бездомных, а также распространена наркомания.
И канадцам это окей,
– добавила девушка.
Трудно найти работу
Найти работу в Канаде без знакомств очень сложно – и одновременно в любой структуре работают вроде бы очень некомпетентные люди. Например, консультанты в автосалонах часто ничего не знают о машинах.
Украинки рассказали, что их раздражает в Канаде: смотрите видео
Внешний вид
Канадцы относятся к внешнему виду значительно проще, чем украинцы, и часто им все равно на то, как они выглядят. Они могут выходить на улицу и в грязных футболках, и с жирной головой.
Сервис
В Канаде нет правила, что клиент всегда прав,
– рассказала украинка.
Так что большинство бизнесов – это крупные корпорации и монополии, они могут не учитывать негативные отзывы. Чаще всего на них даже не дают ответа. Украинкам ни разу не удалось вернуть деньги за некачественный товар.
Что стоит знать о жизни украинцев в Канаде?
- Многие украинцы, что по тем или иным причинам переехали за границу, замечали недостатки в других странах. В частности, украинка поделилась "самым большим" минусом Канады. Это бездомные, которые, хоть и не являются агрессивными, часто кричат на улицах.
- Впрочем, хватает и плюсов – украинка, что жила в Европе и в Канаде, сравнила жизнь в обоих местах. Она убеждена, что в Канаде люди могут чувствовать себя как дома. А вот в европейских странах иностранцы остаются "гостями" даже после получения гражданства.