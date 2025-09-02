Украинки, живущие в Канаде уже более 6 лет, поделились, к каким вещам в стране они все еще не могут привыкнуть, и что их раздражает больше всего.

Жизнь в другой стране может быть непростой – ведь и обычаи, и менталитет людей отличаются от привычных. Кроме того, есть еще несколько аспектов, которые могут раздражать, пишет 24 Канал со ссылкой на so.sichkar.

Бездомные

Украинки рассказали, что в Канаде очень много бездомных, а также распространена наркомания.

И канадцам это окей,

– добавила девушка.

Трудно найти работу

Найти работу в Канаде без знакомств очень сложно – и одновременно в любой структуре работают вроде бы очень некомпетентные люди. Например, консультанты в автосалонах часто ничего не знают о машинах.

Внешний вид

Канадцы относятся к внешнему виду значительно проще, чем украинцы, и часто им все равно на то, как они выглядят. Они могут выходить на улицу и в грязных футболках, и с жирной головой.

Сервис

В Канаде нет правила, что клиент всегда прав,

– рассказала украинка.

Так что большинство бизнесов – это крупные корпорации и монополии, они могут не учитывать негативные отзывы. Чаще всего на них даже не дают ответа. Украинкам ни разу не удалось вернуть деньги за некачественный товар.

Что стоит знать о жизни украинцев в Канаде?