Туристы начали заворачивать свои загранпаспорта в фольгу: зачем они это делают

В последнее время в соцсетях стал очень популярным весьма необычный лайфхак: путешественники заворачивают свои паспорта в алюминиевую фольгу. Делают они это для того, чтобы защитить себя от кражи цифровых данных, но действительно ли это работает?

Все больше туристов перед тем, как отправиться на вокзал или в аэропорт, заворачивают свои паспорта в несколько слоев фольги. Эта идея обусловлена опасениями, что мошенники могут бесконтактно прочитать личную информацию, просто проходя мимо, пишет Euronews.

Дело в том, что современные проездные документы, в частности в Германии, содержат так называемый RFID-чип, встроенный в интегрированную карту данных. В украинских загранпаспортах в задней обложке размещен NFC-чип.

Почему туристы обертывают паспорта фольгой?

В немецких паспортах беспроводной чип позволяет проводить быструю и защищенную от несанкционированного доступа проверку личности на границах. Помимо цифровой фотографии паспорта, этот чип также хранит личную информацию: имя, место рождения, пол, цвет глаз, рост и место жительства, а также два отпечатка пальцев, снятые при выдаче документа.

Почему некоторые туристы опасаются, что даже когда они просто проходят мимо мошенников, те могут просканировать чип. Но возможно ли это вообще? В конце концов, чип имеет очень короткий радиус действия.

И эксперты убеждены, что несанкционированный доступ крайне маловероятен во время обычных повседневных поездок. Считыватель должен, как и в случае с бесконтактными платежами, находиться в непосредственной близости от документа – то есть практически лежать на нем.

И несмотря на то, что алюминиевая фольга якобы служит импровизированным барьером от радиоволн, специалисты считают, что такая "защита" на паспорте в основном лишняя и бесполезная. А многократное раскрывание и закрывание паспорта на контроле приводит лишь к ненужному ожиданию.

В целом же этот "лайфхак" не предлагает ничего, кроме ложного чувства безопасности и удивленных взглядов со стороны попутчиков.