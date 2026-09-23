Все більше туристів перед тим як відправитися на вокзал чи в аеропорт загортають свої паспорти у шари фольги. Ідея зумовлена побоюваннями, що шахраї можуть безконтактно переглянути особисту інформацію, просто проходячи повз, пише Euronews.

Річ у тому, що сучасні проїзні документи, зокрема у Німеччині, містять так званий RFID-чип, що вбудований в інтегровану картку даних. В українських закордонних паспортах у задній палітурці розміщений NFC-чип.

Чому туристи обгортають паспорти фольгою?

У німецьких паспортах бездротовий чип дозволяє проводити швидку та захищену від несанкціонованого доступу перевірку особи на кордонах. Окрім цифрової фотографії паспорта, цей чим також зберігає особисту інформацію: ім'я, місце народження, стать, колір очей, зріст та місце проживання, а також два відбитки пальців, зняті під час видачі документа.

Через це деякі туристи побоюються, що навіть коли вони просто проходять повз шахраїв, ті можуть просканувати чип. Але чи це взагалі можливо? Зрештою, чип має дуже короткий радіус дії.

І експерти переконані, що несанкціонований доступ дуже малоймовірний під час звичайних повсякденних подорожей. Зчитувач повинен, як і у випадку з безконтактними платежами, перебувати у безпосередній близькості до документа – тож повинен практично лежати на ньому.

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І попри те, що алюмінієва фольга нібито й слугує імпровізованим бар'єром від радіохвиль, фахівці вважають, що такий "захист" на паспорті переважно зайвий та марний. А багаторазове розгортання та загортання паспорта на контролі призводить лише до непотрібного очікування.

Загалом же цей "лайфхак" не пропонує нічого, окрім хибного відчуття безпеки та здивованих поглядів від попутників.