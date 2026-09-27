Какую рыбу можно вывозить за границу: важные правила, чтобы вас не "завернули"

Украинцы, отправляющиеся в путешествие по странам Европы или навестить родственников за границей, часто везут с собой продукты, и среди них порой оказывается и рыба. Но не все знают, разрешено ли вообще везти ее в страны Европы.

При пересечении границы Украины с Польшей или любой другой страной ЕС украинцам следует внимательно проверить свой багаж на наличие предметов, запрещенных к перевозке, пишет Государственная таможенная служба Украины. Многие люди уже знают, что молочные и мясные продукты везти нельзя, и поэтому могут предположить, что на рыбу действуют такие же запреты. Однако все не так однозначно.

Можно ли везти рыбу в страны ЕС?

Если вы хотите вывезти сушеную, свежую или замороженную рыбу в страны Европейского Союза, проблем не возникнет – но только в том случае, если вес рыбы не превышает 20 килограммов. При этом свежая рыба обязательно должна быть почищена и без потрохов.

Но что делать, если вы везете рыбный трофей, и одна рыба весит более 20 килограммов? В таком случае разрешена перевозка одной рыбы на человека.

Ограничение в 20 килограммов касается потрошеной свежей рыбы, а также рыбной продукции – вяленой, копченой или приготовленной иным способом, а также ракообразных: креветок, омаров, мертвых мидий и устриц.



Рыбу можно перевозить в ограниченном количестве / Фото Pexels

Если же вы хотите везти живые мидии, устриц и улиток, то разрешенный вес значительно уменьшается – до 2 килограммов.

А вот что касается ввоза икры, то ее допуск очень сильно зависит от вида. На некоторые редкие виды, такие как черная осетровая икра, существуют ограничения: ввозить можно не более 125 граммов. В остальных случаях необходимо иметь специальное разрешение.

Что нельзя везти за границу?

Если вы путешествуете в страны Европейского Союза, то следует помнить, что продукты питания двух категорий строго запрещены к ввозу:

мясо и все мясные продукты;

молоко и все молочные продукты.

Это означает, что вывозить в Польшу, Словакию или Венгрию сало, йогурты, сметану и т. п. запрещено.