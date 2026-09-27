При перетині кордону України з Польщею чи будь-якою іншою країною ЄС українцям слід уважно перевірити свій багаж на наявність речей, що заборонені до перевезення, пише Державна митна служба України. Чимало людей вже знають, що молочні та м'ясні продукти везти не можна, і тому можуть припустити, що й на рибу діють такі самі заборони. Втім, все не так однозначно.

Чи можна везти рибу в країни ЄС?

Якщо ви хочете вивезти сушену, свіжу чи заморожену рибу в країни Європейського Союзу, проблем не виникне – але лише у випадку, якщо вага риби не перевищує 20 кілограмів. При цьому свіжа риба обов'язково має бути почищена та без нутрощів.

Але що робити у випадку, якщо везете рибний трофей, і одна рибина важча за 20 кілограмів? У такому випадку дозволене перевезення однієї рибини на особу.

Обмеження у 20 кілограмів стосується потрошеної свіжої риби, а також рибної продукції – в'яленої, копченої чи приготовленої в інший спосіб, а також ракоподібних: креветок, омарів, неживих мідій та устриць.



Рибу можна перевозити в обмеженій кількості / Фото Pexels

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Якщо ж ви хочете везти живі мідії, устриць та равликів, тоді дозволена вага значно зменшується – до 2 кілограмів.

А ось щодо ввезення ікри, то її допуск дуже сильно залежить від її виду. На деякі рідкісні види, як-от чорну осетрову ікру, існують обмеження: ввозити можна не більше, ніж 125 грамів. В іншому випадку потрібно мати спеціальний дозвіл.

Що не можна везти за кордон?

Якщо ви подорожуєте в країни Європейського Союзу, тоді слід запам'ятати, що харчові продукти двох категорій суворо заборонені до ввезення:

м'ясо та усі м'ясні продукти;

молоко та усі молочні продукти.

Це означає, що везти до Польщі, Словаччини чи Угорщини сало, йогурти, сметану тощо заборонено.