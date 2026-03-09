Популярный пункт пропуска на границе с Венгрией заблокирован: в чем причина
- На границе с Венгрией временно ограничена работа пункта пропуска "Косино – Барабаш" с 10 по 11 марта из-за монтажа новых модулей для таможенников и пограничников.
- Закарпатская таможня рекомендует использовать другие пункты пропуска из-за возможных очередей во время ремонтных работ.
На украинско-венгерской границе с 10 по 11 марта временно ограничат работу пункта пропуска "Косино – Барабаш". Все из-за монтажа новых модулей для работы таможенников и пограничников.
Как сообщили на странице Закарпатской таможни, 10 и 11 марта с 13:00 до 17:00 будут проводиться монтажные работы.
Смотрите также Чтобы не развернули на границе: какой обязательный документ для въезда ввела Румыния
Что стоит знать о работе границы в эти дни?
Из-за ремонтных работ на украинско-венгерской границе временно не будет осуществляться оформление и пропуск граждан и транспортных средств в обоих направлениях. Закарпатская таможня рекомендует гражданам, которые планируют поездку через это направление, по возможности воспользоваться другими пунктами пропуска:
- "Вилок – Тисабеч",
- "Великая Паладь – Нодьгодош",
- "Астей – Берегшурань".
Эта временная остановка пропускной работы необходима для модернизации инфраструктуры и повышения эффективности работы таможенных и пограничных служб. Гражданам советуют планировать поездки заранее и учитывать возможные очереди на других КПП.
Интересно! Как пишет MDOficce, в Венгрию запрещено ввозить наркотические средства, оружие, порнографические материалы, рецептурные препараты и радиоактивные вещества. Кроме того, во всем Европейском Союзе действует общий запрет на ввоз молочных и мясных продуктов из стран, не являющихся членами ЕС.
Популярный пункт пропуска на границе с Венгрией заблокирован / Фото ГПСУ
Какова ситуация на границе с Украиной?
С 16 февраля 2026 года временно ограничено движение транспорта через пункт пропуска "Солотвино – Сигету-Мармацией". Причиной является проведение реконструкции моста через реку Тиса. Как известно, ограничения будут действовать как минимум до 3 апреля.