Эти европейские аэропорты "обманывают" туристов: вы прилетите совсем не туда, куда хотели

Если вы планируете путешествие по Европе, билеты на самолет нужно выбирать особенно внимательно –, ведь некоторые хаб-аэропорты носят названия больших городов, но на самом деле расположены в десятках километров от них.

Если вы не хотите столкнуться с длительными и неожиданными поездками после приземления самолета, лучше заранее проверить, действительно ли аэропорт расположен в том городе, в честь которого он назван, пишет Daily Mail.

Какие аэропорты могут ввести туристов в заблуждение?

Аэропорт Франкфурт-Хан

Каждый год миллионы туристов летят во Франкфурт, чтобы полюбоваться невероятной архитектурой города, познакомиться с его историей и культурой. Однако, несмотря на название, аэропорт Франкфурт-Хан расположен довольно далеко от этого популярного города.

Расстояние составляет 124 километра, то есть примерно полтора часа езды на машине. На самом деле аэропорт находится в гораздо меньшем городке Лаутценгаузен. Если нужно добраться именно до Франкфурта, лучше выбрать Международный аэропорт Франкфурта – от него до центра города придется ехать всего 20 минут.

Осло-Торп

От этого аэропорта до Осло придется ехать по автодороге еще 120 километров. Этот популярный аэропорт обслуживают такие компании, как Ryanair и Scandinavian Airlines, поэтому украинцы во время путешествия могут довольно легко попасть в "ловушку".

Лучше выбирать рейс в аэропорт Осло Гардермуен, он значительно ближе к городу.

Стокгольм-Вестерос

Столица Швеции невероятно популярна среди туристов, но посетителям, ищущим рейс в город, следует остерегаться этого "поддельного" аэропорта – он также расположен на расстоянии 100 километров от города.

Вместо этого лучше воспользоваться аэропортом Стокгольм-Арланда.

Барселона-Реус

До Барселоны оттуда придется ехать еще 100 километров, поэтому следует сразу провести бронирование билетов в аэропорт "Барселона-Эль-Прат" – он расположен в 20 минутах езды от центра города.

Париж-Бове

До столицы Франции из этого аэропорта придется ехать еще 85 километров, что наверняка станет неприятной неожиданностью для многих туристов. Чтобы избежать ошибки, билеты нужно бронировать на рейс в Париж-Орли.

Дюссельдорф-Везе

Аэропорт Дюссельдорф-Везе расположен в 80 километрах от города. А вот международный аэропорт Дюссельдорфа находится значительно ближе – всего в 15 минутах езды от центра города.