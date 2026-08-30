Якщо ви не хочете зіштовхнутися з довгими та несподіваними поїздками після приземлення літака, краще заздалегідь перевірити, чи справді аеропорт розташований у тому місті, на честь якого називається, пише Daily Mail.

Які аеропорти можуть ввести туристів в оману?

Аеропорт Франкфурт-Хан

Кожного року мільйони туристів летять до Франкфурта, аби помилуватися неймовірною архітектурою міста, познайомитися з історією та культурою. Втім, попри назву, аеропорт Франкфурт-Хан розташований досить далеко від популярного міста.

Відстань – 124 кілометри, тобто приблизно півтори години їзди на машині. Насправді аеропорт розташований у значно меншому містечку Лаутценгаузен. Якщо потрібно дістатися саме до Франкфурта, краще обрати Міжнародний аеропорт Франкфурта – від нього до центру міста доведеться їхати лише 20 хвилин.

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Осло-Торп

Від цього аеропорту до Осло доведеться їхати автодорогою ще 120 кілометрів. Обслуговують цей популярний аеропорт такі компанії як Ryanair та Scandinavian Airlines, тож українці під час подорожі можуть досить легко потрапити у "пастку.

Краще обирати рейс до аеропорту Осло Гардермуен, він значно ближче до міста.

Стокгольм-Вестерос

Столиця Швеції неймовірно популярна серед туристів, але відвідувачам, що шукають рейс до міста, слід остерігатися цього "підробного" аеропорту – він також розташований на відстані 100 кілометрів від міста.

Натомість краще скористатися аеропортом Стокгольм-Арланда.

Барселона-Реус

До Барселони звідти доведеться їхати ще 100 кілометрів, тож слід одразу бронювати квитки до аеропорту "Барселона-Ель-Прат" – він розташований за 20 хвилин їзди від центру міста.

Париж-Бове

До столиці Франції з цього аеропорту доведеться їхати ще 85 кілометрів, що точно стане неприємною несподіванкою для багатьох туристів. Аби уникнути помилки, квитки потрібно бронювати на рейс до Париж-Орлі.

Дюссельдорф-Везе

Аеропорт Дюссердольф-Везе розташований за 80 еілометрів від міста. А ось Міжнародний аеропорт Дюссердольфа значно ближче – всього за 15 хвилин їзди до центру міста.