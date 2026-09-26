"Не могла себя такого представить": украинка рассказала о неожиданном и суровом запрете в Германии

Украинка, проживающая в Германии уже более 4 лет, до сих пор не может привыкнуть к некоторым бытовым мелочам местной жизни. Например, в этой очень развитой стране местным жителям нередко запрещают сушить белье в квартирах.

Украинская беженка Людмила Русина рассказала, что в Германии местные жители до сих пор активно сушат одежду не дома и даже не на балконах, а просто на улице.

Почему в Германии запрещено сушить одежду в помещении?

Украинка поделилась, что когда возле ее подъезда начали возводить необычную специальную конструкцию, она сначала не могла догадаться о ее назначении.

Могли бы такое представить в Германии, одной из самых развитых стран мира? Потому что я не могла. И когда несколько недель назад возле подъезда дома, в котором я здесь живу, закапывали трубу, я думала о чем угодно, только не о сушке для белья,

– рассказала украинка.

Так привычка имеет сразу несколько объяснений. Прежде всего, во многих немецких домах просто запрещено сушить влажные вещи в квартирах и на балконах, ведь это может привести к появлению плесени. А вот использование электрических сушилок требует дополнительных затрат на электроэнергию, и экономные немцы пользуются сушилками во дворах.

Украинка рассказала о необычной привычке немцев: смотрите видео

Кроме того, сами немцы также ценят этот способ сушки из-за естественного проветривания одежды. Сосед Людмилы объяснил ей, что после сушки на свежем воздухе белье приобретает особый аромат. Сама женщина также уже опробовала сушку на улице на собственном опыте и подтвердила, что одежда пахла приятно.

Но постоянно пользоваться этой возможностью она не планирует, ведь в ее договор аренды не вписан запрет на сушку одежды в помещении, а проблем с влажностью у нее дома нет.