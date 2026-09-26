Українська біженка Людмила Русіна розповіла, що в Німеччині місцеві й досі активно сушать одяг не вдома, і навіть не на балконах, а просто на вулиці.

Чому в Німеччині заборонено сушити одяг в приміщенні?

Українка поділилася, що коли біля її під'їзду почали вкопувати незвичну спеціальну конструкцію, здогадатися про її призначення вона спершу не могла.

Могли б таке уявити в Німеччині, одній із найрозвиненіших країн світу? Бо я не могла. І коли кілька тижнів тому біля під’їзду будинку, в якому я тут живу, вкопували трубу, я думала на що завгодно, тільки не на сушку для білизни,

– розповіла українка.

Така звичка має відразу кілька пояснень. Передусім в багатьох німецьких будинках просто заборонено сушити вологі речі у квартирах і на балконах, адже це може призвести до появи плісняви. А ось використання електричних сушарок вимагає додаткових витрат на енергію, і заощадливі німці користуються сушарками на подвір'ях.

Українка розповіла про незвичну звичку німців: дивіться відео

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Окрім того, самі німці ще й цінують цей спосіб сушіння через природне провітрювання одягу. Сусід Людмили пояснив їй, що після сушіння на свіжому повітрі білизна набуває особливого аромату. Сама жінка вже також випробувала сушіння на вулиці на власному досвіді та підтвердила, що одяг пахнув приємно.

Але постійно користуватися цією можливістю вона не планує, адже в її договір оренди не внесли заборону на сушіння одягу в приміщенні, а проблем з вологістю у неї вдома немає.