Уже с 1 сентября: один из польских городов выплатит 10 000 злотых родителям новорожденных

В начале сентября в польском городе Сосновец, расположенном в Силезском воеводстве, стартовала новая программа поддержки семей "Małuszkowe". В рамках этой программы родители могут получить до 10 000 злотых.

Помощь семьям будет финансироваться из городского бюджета. А учитывая довольно значительную сумму поддержки, ее будут предоставлять далеко не всем, пишет InPoland. На выплату могут рассчитывать семьи, ожидающие рождения третьего или последующего ребенка.

Кто сможет получить 10 000 злотых на ребенка в Польше?

Помощь "Małuszkowe" – это единовременное пособие в размере 10 000 злотых. Такую же сумму город планирует выплатить также матерям, у которых многоплодная беременность. Пособие будет начисляться на каждого ребенка, родившегося в ходе одних родов.

Программа помощи не зависит от дохода семьи, но ключевые условия все же есть: родители должны проживать в Сосновке и иметь действующую карту жителя города.

В настоящее время программа распространяется только на многодетные семьи, но уже со следующего года помощь смогут получить и семьи, планирующие второго ребенка. С 1 января 2027 года они также будут получать единовременное пособие, но в 10 раз меньшее – 1000 злотых. Эта сумма также будет применяться к родителям, у которых родились близнецы.

Подать заявление на назначение помощи можно в течение 6 месяцев после рождения ребенка. Власти Сосновца подчеркивают, что цель программы – не только помощь семьям, но и противодействие демографическим проблемам.

Кроме того, программа призвана стимулировать жителей оставаться в городе, а не переезжать в более крупные центры.

Важно! Пособие на детей в Польше могут получить не только жители Сосновца. В стране существует немало программ поддержки семей с детьми – некоторые из них выплачиваются независимо от дохода, а некоторые предназначены для малообеспеченных семей.