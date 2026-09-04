Допомога для родин має фінансуватися з бюджету міста. І враховуючи досить значну суму підтримки, даватимуть її далеко не всім, пише InPoland. Розраховувати на виплату можуть сім'ї, що очікують народження третьої чи наступної дитини.

Хто зможе отримати 10 000 злотих на дитину в Польщі?

Підтримка Małuszkowe – це одноразова допомога, що становитиме 10 000 злотих. Таку ж суму місто планує виплатити також і матерям, що мають багатоплідну вагітність. Допомогу зараховуватимуть для кожної дитини, народженої під час одних пологів.

Програма допомоги не залежить від доходу родини, але ключові умови все ж є: батьки мають проживати у Сосновці та мати дійсну карту мешканця міста.

Наразі програма поширюється лише на багатодітні сім'ї, але вже з наступного року допомогу зможуть отримати й родини, що планують другу дитину. З 1 січня 2027 року вони також отримуватимуть одноразову допомогу, але в 10 разів меншу – 1000 злотих. Ця сума також застосовуватиметься до батьків, що мають близнюків.

Подати заяву на призначення допомоги можна протягом 6 місяців після народження дитини. Влада Сосновця наголошує, що мета програми – це не лише допомога родинам, але й протидія демографічним проблемам.

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Окрім того, програма має заохотити мешканців залишатися у місті, а не переїздити до більших центрів.

Важливо! Допомогу на дітей у Польщі отримати можуть не тільки мешканці Сосновця. У країні є чимало програм підтримки родин з дітьми – деякі з них виплачуються незалежно від доходу, а деякі призначені для малозабезпечених родин.