Для українців з PESEL UKR та тимчасовим захистом у Польщі доступно кілька програм підтримки на дітей. Щоправда, для деяких з них заявникам зараз потрібно відповідати кільком вимогам. 24 Канал розповідає, яку саме допомогу на дітей дають у Польщі в 2026 році.

Яку допомогу на дітей можна отримати в Польщі?

800+

Це – основна виплата на дітей у Польщі. Згідно з нею на кожну дитину віком до 18 років можна отримувати 800 злотих щомісяця. Доходи родини при цьому не мають жодного значення – але для українців, що мають статус PESEL UKR, правила змінилися з 1 лютого 2026 року.

Відтепер для того, аби набути право на виплату, українцям потрібно, щоб:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

батьки та діти легально перебували у Польщі;

дитина відвідувала польську школу чи садочок;

батьки професійно активні у Польщі.

Dobry Start

Ця виплата актуальна саме зараз, перед початком навчання. Призначається вона для школярів, і за нею раз на рік можна отримати 300 злотих на покупку навчального приладдя. Виплачуються гроші незалежно від доходу родини.

Цього року заявки приймаються з 1 липня по 30 листопада 2026 року. Отримати гроші можна, подавши електронного листа через ZUS, mZUS, Emp@tia, а також через деякі банки.



У Польщі є виплата для початку шкільного року / Фото Pexels

Важливо! Гроші за програмою "300+" не виплачуються на дітей, що відвідують дитячі садки, студентів та для школярів, що відвідують "нульовий" клас.

Aktywni rodzice w pracy

Ця програма – одна з трьох виплат за допомогою Aktywny Rodzic. Її розмір становить 1500 злотих на місяць, а також 1900 злотих на місяць, якщо дитина має підтвердження інвалідності.

Виплату отримують діти віком від 12 до 35 місяців. Отримати її мають право батьки, які працюють, або ж є професійно активними. Гроші можна використати на догляд за дитиною, і в тому числі на няню, або ж допомогу бабусі та дідуся.

Для цієї програми дохід родини не має значення. Зважайте, що отримувати усі три виплати за програмою Aktywny Rodzic не можна – потрібно обрати ту, що найбільше відповідатиме ситуації.

Aktywnie w żłobku

Призначається виплата, якщо дитина ходить у ясла, дитячий клуб, або ж до денного опікуна – за нею так само можна отримувати до 1500 злотих на місяць, а для дитини з інвалідністю – до 1900 злотих.

Важливим тут є те, що ці гроші не надходять на рахунок батькам: їх перераховують безпосередньо опікуну, яслам чи клубу, куди ходить дитина, і так зменшують плату для батьків.

Відтак, якщо ясла коштують 1000 злотих на місяць, виплата покриє лише їх і становитиме також 1000 злотих.

Aktywnie w domu

За цією програмою дитина віком від 12 до 35 місяців може отримувати 500 злотих щомісяця. Цей варіант підходить для ситуації, якщо дитина не ходить у ясла. Батьки отримують підтримку на домашній догляд.



Батьки можуть отримати виплату на догляд за маленькою дитиною / Фото Pexels

Zasiłek rodzinny

Ця програма – це сімейна допомога для малозабезпечених. Вона вже залежить від доходу родини. Станом на 2026 рік, за нею можуть отримувати:

95 злотих на місяць для дітей до 5 років;

124 злотих на місяць для дітей 5 – 18 років.

135 злотих на місяць для дітей 18 – 21 років за умови, що ті продовжують навчання.

Основним критерієм для доходу є поріг у 674 злотих нетто доходу на особу в родині, або ж 764 злотих, якщо в родині є дитина з інвалідністю. Якщо ж дохід трохи перевищує поріг, часто це не означає повну втрату допомоги: виплату просто зменшують відповідно до перевищення.

За цією програмою можна мати право й на окремі додатки, які виплачуються залежно від ситуації. Зокрема, окремі кошти можна отримати:

за народження дитини;

для одинокої матері/батька;

за виховання дитини у багатодітній сім'ї;

на навчання та реабілітацію дитини з інвалідністю;

на навчання дитини поза місцем проживання;

на початок навчального року.

Becikowe

Це – одноразова допомога при народженні, за якою можна отримати 1000 злотих. Втім, вона працює з умовою: претендувати на неї можна тільки у випадку, якщо доходи не перевищують 1922 злотих нетто на особу в родині.