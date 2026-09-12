В ЕС обяжут указывать зарплаты в объявлениях о вакансиях: где уже действуют такие правила

Большинство европейцев, как и украинцев, даже не подозревают, какую зарплату предлагают по той или иной вакансии, когда откликаются на нее. В ЕС эту практику должны были изменить, однако большинство стран не уложились в установленные сроки.

Кандидатам на работу в странах Европейского Союза часто приходится тратить немало времени на поиск подходящей вакансии, пишет Euronews. Также отнимает время прохождение собеседования, выполнение тестовых заданий – и зачастую при этом кандидат не знает, какую зарплату ему предложат.

В каких странах ЕС уже указывают зарплаты в вакансиях?

Европейская комиссия считает, что подобные практики приводят к дискриминации в оплате труда, а также увеличивают гендерный разрыв в зарплатах. Чтобы изменить эту ситуацию, в ЕС приняли Директиву о прозрачности оплаты труда.

Ее должны были ввести до 7 июня 2026 года, но большинство стран ЕС не успели выполнить это требование вовремя. Наиболее заметные изменения в настоящее время происходят в Италии: согласно данным глобальной платформы по трудоустройству Indeed, доля вакансий, в которых сразу указана зарплата, выросла с 26% в июле 2025 года до 61% в июле 2026 года.

Таким образом, среди шести больших европейских стран Италия впервые обогнала Великобританию по этому показателю, ведь там только в 60% вакансий указывается зарплата. Несмотря на то, что Великобритания не является членом ЕС, она с 2020 года стабильно демонстрировала самую высокую долю вакансий с указанной заработной платой.

Особенно заметны итальянские результаты, если сравнить их с другими большими экономиками Европы:

Германия – 14% вакансий с указанием зарплаты;

Испания – 18%;

Франция – 43%;

Нидерланды – 49,5%.

Полной прозрачности во всех вакансиях в Европейском Союзе и не ожидают: в Директиве предусмотрены некоторые исключения, а ряд стран до сих пор работает над правилами ее контроля и применения.

На данный момент лишь пять стран Евросоюза – Литва, Греция, Мальта, Италия и Словакия – внедрили директиву в свое законодательство. Испания продвинулась в этом вопросе в ограниченной степени, в Германии решение вопроса отложено до начала 2027 года, а позиция Франции до сих пор остается неопределенной.

Одной из основных причин, по которой в Европе вводится правило прозрачного указания зарплат, является гендерный разрыв в оплате труда. Согласно данным Евростата, в 2024 году этот разрыв составлял 11,1%. В среднем на каждые 100 евро, заработанные мужчинами, женщины получали 88,9 евро.