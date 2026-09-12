Кандидатам на роботу у країнах Європейського Союзу часто доводиться витрачати чимало часу, аби відшукати відповідну вакансію, пише Euronews. Також забирає час і проходження співбесіди, виконання тестових завдань – і часто при цьому кандидат не знає, яку оплату йому запропонують.

В яких країнах ЄС вже вказують зарплати у вакансіях?

Європейська комісія вважає, що подібні практики призводять до дискримінації в оплаті праці, а також збільшують гендерний розрив у зарплатах. Для того, аби змінити цю ситуацію, у ЄС ухвалили Директиву про прозорість оплати праці.

Її мали запровадити до 7 червня 2026 року – та більшість країн ЄС не встигли виконати вимогу вчасно. Найпомітніші зміни наразі відбуваються в Італії: згідно з даними глобальної платформи працевлаштування Indeed, частка вакансій, де одразу зазначена зарплата, зросла з 26% у липні 2025 року до 61% у липні 2026.

Відтак, серед шести великих європейських країн Італія вперше випередила Велику Британію за цим показником, адже там тільки у 60% вакансій вказують зарплатню. Попри те, що Британія не є членом ЄС, вона з 2020 року стабільно демонструвала найвищу частку вакансій із зазначеною оплатою праці.

Особливо помітний італійський результат, якщо порівняти його з іншими великими економіками Європи:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Німеччина – 14% вакансій вказують зарплату;

Іспанія – 18%;

Франція – 43%;

Нідерланди – 49,5%.

Повної прозорості в усіх вакансіях у Європейському Союзі й не очікують: в Директиві передбачені деякі винятки, а низка країн й досі працює над правилами щодо її контролю та застосування.

Наразі лише п'ять країн Євросоюзу – Литва, Греція, Мальта, Італія та Словаччина – імплементували директиву у своє законодавство. Іспанія просунулася обмежено, в Німеччині розв'язання питання відклали до початку 2027 року, а Франція досі має невизначену позицію.

Однією з основних причин, чому у Європі запроваджують правило прозорого вказання зарплат, є гендерний розрив у оплаті праці. Згідно з даними Євростату, у 2024 році розрив становив 11,1%. В середньому на кожні 100 євро, зароблені чоловіками, жінки отримували 88,9 євро.